Энергетики пермского филиала «Россети Урал» совместно с представителями полиции пресекли в Кунгурском муниципальном округе деятельность незаконных майнеров

29 минут назад
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Источник:
Россети Урал

В ходе рейдового мероприятия в одном из населенных пунктов Кунгурского муниципального округа энергетики «Пермэнерго» обратили внимание на подозрительный объект.

Окружённая забором территория охранялась двумя агрессивными среднеазиатскими овчарками. В отдалении от жилого дома находилась бытовка. В торцовой стене хозяйственной постройки были размещены пять вентиляторов. С противоположной стороны был выполнен проем естественной вентиляции, защищенный металлической сеткой. Все косвенные признаки указывали на наличие здесь незаконно установленного майнингового оборудования.

Проведенная специалистами «Пермэнерго» совместно с сотрудниками полиции проверка это подтвердила.

По факту неучтенного потребления электроэнергии в объеме почти 300 тысяч кВт∙ч был составлен соответствующий акт. Сумма нанесенного действиями злоумышленников ущерба составила более 2 млн рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ.

Кстати, аналогичная история, также недавно произошедшая в Кунгурском муниципальном округе, закончилась для нелегальных криптовалютчиков весьма плачевно. После череды судов, которые признали правоту пермского филиала «Россети Урал», горе-бизнесмены полностью возместили всю сумму нанесенного ущерба – более 1 млн рублей.

Если вам стало известно о фактах нелегального майнинга и связанных с ними хищениях электроэнергии, об этом можно сообщить по телефону контакт-центра компании «Россети Урал» 8 800 2200 220 ( звонок бесплатный, круглосуточно). Для звонка с мобильных устройств клиенты могут воспользоваться коротким номером 220. Услуга доступна на сетях мобильных операторов связи МегаФон, МТС, Билайн, Т2.

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