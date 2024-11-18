GM Energy выпустила бытовую СНЭЭ для зарядки электромобилей, которая также может использоваться для резервного электроснабжения

Компания GM Energy – подразделение корпорации General Motors (GM) – расширила ассортимент своей продукции для зарядки электромобилей, выпустив линейку бытовых стационарных СНЭЭ «GM Energy PowerBank» энергоемкостью 10,6 кВт*ч и 17,7 кВт*ч. СНЭЭ «GM Energy PowerBank» также могут использоваться для электроснабжения частного дома в часы отключения электроэнергии или в часы пиковых нагрузок, что позволит их владельцам компенсировать высокие тарифы на электроэнергию.

Производителем предусмотрена техническая возможность объединения двух СНЭЭ «GM Energy PowerBank» в целях доведения их энергоемкости до 35,4 кВт*ч, что позволяет обеспечить электроснабжение среднестатистического частного дома в США в течение 20 часов. СНЭЭ выпускается в двух комплектациях: «GM Energy Storage» стоимостью $ 10 999 и «GM Energy Home System» стоимостью $ 12 700, управляемых через мобильное приложение GM. Для сравнения бытовая СНЭЭ «PowerWall 3» компании Tesla имеет энергоемкость 13,5 кВт*ч и стоимость $ 9300.

Информационно-аналитический ресурс Utility Dive https://www.utilitydive.com