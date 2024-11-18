Компания Guill теперь выпускает фильеры для пултрузии
Плюс
3 часа назад
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Компания Guill, мировой производитель и разработчик экструзионного инструмента, сообщает о расширении своего продуктового ассортимента и включении в него фильер для пултрузии, сконструированных по специальным заказам клиентов. Это стратегическое решение знаменует собой значительный прогресс в предоставлении комплексных высококачественных инструментальных решений для таких отрас...
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Инновационная линейка устройств предварительного нагрева от компании Zumbach Electronic
Плюс
15 нояб. 2024, 09:00:00
Компания Zumbach Electronic сообщает о своей новой линейке индукционных устройств предварительного нагрева, встраиваемых в линии производства кабельных изделий. Эта совершенно новая линейка “Preheater” предназначена для революционного изменения производственного процесса, что приводит к значительному повышению производительности и качества готового продукта. Новая серия нагревателей...
Решения в области крутильного оборудования для нужд возобновляемой энергетики
Плюс
14 нояб. 2024, 09:00:00
По мере того, как мировой энергетический сектор переходит на возобновляемые источники энергии, потребность в передовых производственных технологиях становится как никогда острой. Компания AEI Machines, признанный производитель жёсткорамных крутильных машин на протяжении более 50 лет, находится в авангарде этих преобразований. Соответствуя принципам Индустрии 4.0, компания AEI Machines предлагает с...
Кабельное решение «три в одном» для участка сети «последняя миля»
Плюс
13 нояб. 2024, 09:00:00
Компания Emtelle, поставщик решений в области вдуваемых в трубки волокон, прокладки и монтажа кабелей, предложила новое решение под названием RevoLink3 – абонентский кабель «три в одном», предназначенный для подключения на участке последней мили. В этом кабельном решении объединены передовые функции, которые облегчают процесс прокладки и монтажа, делая его доступным и простым для...
Компания Dow выпустила линейку смол из переработанных пластиков для изготовления кабельных оболочек, способствуя созданию циклической экосистемы в мировой кабельной промышленности
Плюс
12 нояб. 2024, 09:00:00
Компания Dow выпустила новую линейку смол из переработанных пластиков Revoloop™, содержащую материал вторичной переработки - пластик, полученный из переработки потребительских отходов (Post Consumer Resin - PCR), который используется для производства кабельных оболочек, что помогает удовлетворять различные потребности клиентов, а также помогает им в достижении целей в области круговой эконом...
Решение для увеличения срока службы приёмных устройств компании Maillefer
Плюс
11 нояб. 2024, 11:00:00
На протяжении десятилетий приёмные устройства EKP компании Maillefer для намотки изолированных проводов и жил были символом надёжности и высокого уровня качества. Но даже несмотря на то, что механические компоненты прочных приёмных устройств EKP всё ещё могут быть в хорошем рабочем состоянии, существует высокая вероятность выхода из строя устаревшей системы управления раньше остальных компонентов....
Первый завод по производству меди и кабелей компании Erbil Copper & Cable Company в Иракском Курдистане
Плюс
07 нояб. 2024, 09:00:00
Компания Erbil Copper & Cable Company провела торжественную церемонию открытия первого в Курдистане (Западная Азия) завода по производству меди и кабелей. На церемонии присутствовал премьер-министр Курдистана Масрур Барзани (Masrour Barzani), который отметил прогресс в развитии промышленного сектора и выразил надежду на то, что природные ресурсы будут эффективно использоваться для производства...
Сокращение выбросов углекислого газа в трудно поддающихся декарбонизации секторах экономики ОАЭ для достижения нулевого баланса выбросов в будущем
Плюс
06 нояб. 2024, 09:00:00
Тяжёлые отрасли промышленности, которые когда-то были двигателем экономического роста, в настоящее время находятся под пристальным вниманием из-за их существенной роли в увеличении выбросов углерода. Учитывая, что на промышленный сектор приходится почти 30% глобальных выбросов парниковых газов, в Объединённых Арабских Эмиратах эта проблема стоит особенно остро. Промышленный ландшафт страны, осн...
Смогут ли новые мощности для производства подводных кабелей высокого и сверхвысокого напряжения удовлетворить мировой спрос?
Плюс
05 нояб. 2024, 10:45:00
С начала 2024 года был сделан ряд заявлений о создании новых и расширении существующих крупных производственных мощностей для изготовления подводных кабелей высокого и сверхвысокого напряжения. Большинство из них будут расположены в Великобритании, США, Южной Корее и Китае. В условиях глобального роста числа морских ветровых электростанций и подводных соединительных кабельных систем возникает вопр...
Компания Leoni разработала экологичные системы электропроводки для коммерческих транспортных средств следующего поколения
Плюс
01 нояб. 2024, 09:00:00
Компания Leoni поднимает на новый уровень разработку проводных систем для использования в автомобилях коммерческого назначения, внося значительный вклад во всё более устойчивую, экологичную и сетевую мобильность будущего. Компания гарантирует, что её системы электропроводки, разработанные для коммерческих транспортных средств, эффективны, экологически безопасны и соответствуют требованиям завтрашн...
Безопасность превыше всего благодаря передовой технологии компании Windak
Плюс
31 окт. 2024, 09:00:00
Безопасность всегда является ключевым фактором при выборе клиентами правильных решений по упаковке для производимых ими кабелей. Обеспечение максимально безопасной среды для операторов является частью процесса разработки компании Windak, начиная с первого обсуждения и заканчивая окончательным внедрением. Самые последние решения компании Windak, такие как система Safety PLC (контроллер безопасно...
Новая крутильная машина планетарного типа компании Gloser для производства оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос
Плюс
30 окт. 2024, 09:00:00
Компания Gloser Marketing & Technology представила свою новую крутильную машину планетарного типа, предназначенную для упрощения производства 630-мм катушек с оптическим кабелем, встроенным в грозозащитный трос (OPGW - Optical Ground Wire), и радикального изменения производственного процесса благодаря внедрению передовых технологий, сочетающих надёжность, высокую точность и универсальность....
Компания Taihan строит первый в Кувейте завод по производству волоконно-оптических кабелей
Плюс
29 окт. 2024, 09:00:00
Компания Taihan Kuwait, совместное предприятие, созданное корейской компанией Taihan в партнёрстве с известной местной строительной и торговой фирмой Rank General Trading & Contracting Co., с целью строительства волоконно-оптического кабельного завода. Это первый в Кувейте завод по производству оптических кабелей, расположенный в промышленной зоне Мина Абдулла (Mina Abdullah) к юго-востоку от...
Компания Sterlite Power участвует в проекте развития инфраструктуры возобновляемых источников энергии в Индии
Плюс
28 окт. 2024, 11:00:00
Компания Sterlite Power сообщила о приобретении Khavda IV C Power Transmission Limited – транспортного средства специального назначения (Special Purpose Vehicle - SPV) у компании REC Power Development and Consultancy Limited, которая является дочерним предприятием, полностью находящимся в собственности материнской компании REC Limited. Этот проект представляет собой важную веху на пути разви...
Расширение линейки кабельных систем MILLENNIUM™ компании Leviton за счёт кабелей категории 6А самого малого диаметра
Плюс
25 окт. 2024, 09:00:04
Новый кабель RDT Cat 6A UTP доступен по всему миру в вытяжной упаковочной коробке TEKPAK™, что расширяет варианты экологичной упаковки компании Leviton. Компания Leviton объявила о выпуске двух новых медных кабельных систем MILLENNIUM™, содержащих лидирующие на рынке кабели RDT. Это линейка кабелей категории 6А на основе неэкранированных витых пар с самым малым в отрасли наружным ди...
Компания Medek & Schörner разрабатывает инновационные решения для производителей кабелей и оптического волокна
Плюс
24 окт. 2024, 09:00:00
Разрабатываемые компанией Medek & Schörner новаторские решения для производителей кабелей и оптического волокна поистине не имеют аналогов. Компания предоставляет машины премиум-класса, разработанные специально для нужд своих клиентов, которые в результате обеспечивают высокую производительность и производство изделий высочайшего качества. Обладая многолетним опытом и глубокими знаниями,...
Rosendahl Nextrom: Вызов принят
Плюс
23 окт. 2024, 09:00:00
На предстоящей выставке Wire India 2024, которая пройдёт в ноябре в г. Мумбаи, компания Rosendahl Nextrom представит свой широкий ассортимент новых и усовершенствованных решений для рынка. Компания принимает вызов времени, не только совершенствуя традиционные методы производства кабелей и проводов, но также благодаря своим последним достижениям в области производственных технологий. Увеличение...
Компания Amphenol TPC Wire & Cable представила силовой кабель HY-TREX® на напряжение 2KV
Плюс
22 окт. 2024, 09:00:00
Компания Amphenol TPC Wire & Cable, ведущий поставщик проводов, кабелей, соединителей и кабельных сборок для эксплуатации в суровых условиях промышленной среды, объявила о появлении нового силового кабеля в семействе силовых кабелей – кабеля Hy-Trex® 2kV. Новый кабель питания на напряжение 2000 вольт идеально подходит для подачи электропитания на оборудование и устройства, предназнач...
Создание альянса для содействия устойчивому и экологически безопасному развитию индустрии оптического волокна и кабелей
Плюс
21 окт. 2024, 13:30:00
Шесть компаний, работающих в отрасли оптических кабелей – Borealis, Covestro, Heraeus, Nextrom, Teijin Aramid и Umicore – объединили свои усилия и организовали альянс под названием Sustainable Optical Fiber and Cable Industry Alliance (SOFIA). Это инициатива по продвижению устойчивого и экологически ответственного развития на протяжении всей цепочки создания добавленной стоимости в сек...
Компания NKT запускает испытательную систему для самого протяжённого в мире сверхпроводящего силового кабеля
Плюс
18 окт. 2024, 18:00:00
Поворотом выключателя было подано электропитание через систему тестирования сверхпроводящего силового кабеля в рамках разработки 110-кВ линии SuperLink – самого длинного в мире сверхпроводящего силового кабеля. Этот важный этап был достигнут благодаря инновационному процессу разработки, непрерывному тестированию и тесному сотрудничеству между владельцем проекта Stadtwerke München Infras...
Компания Ampacet предлагает не распространяющие горение маточные смеси с низким содержанием галогенов и не содержащие галогенов
Плюс
18 окт. 2024, 09:00:00
Компания Ampacet, мировой лидер в области разработки и производства маточных смесей, представила два продукта под названиями Halolite 527 и Halofree 533 - не распространяющие горение маточные смеси с низким содержанием галогенов и не содержащие галогенов, которые соответствуют международным стандартам IEC 61249-2-21 и EN 50642, регулирующим максимальное содержание галогенов и сурьмы. К электроо...