Меры поддержки радиоэлектронной промышленности

Радиоэлектронная промышленность относится к структурообразующим элементам российской экономики. По данным на август 2024 года, объём производства радиоэлектроники в стране достигает 1,78 трлн рублей. Государство в последние годы уделяет особое внимание поддержке отрасли. В частности, для предприятий, производящих высокотехнологичную продукцию, разрабатываются и внедряются различные льготные программы. Развитие таких программ станет темой семинара «Актуальная карта мер финансовой и нефинансовой поддержки отрасли на 2025 г .», который пройдет в рамках выставки «Электроника России» и будет организован Консорциумом дизайн-центров.

Какие меры поддержки действуют на рынке сегодня

Среди мер государственной поддержки радиоэлектронной промышленности можно выделить субсидии для российских компаний, которые покрывают до 50% затрат на внедрение российской радиоэлектронной продукции. Максимальный ежегодный размер субсидии по одному проекту — не более 4 млрд рублей. Так, объем субсидий только на поддержку производителей вычислительной техники к апрелю текущего года достиг 156 млрд руб.

К преференциям для предприятий также относится программа льготного кредитования производителей радиоэлектроники, в рамках которой им разрешено брать кредиты по низкой ставке — до 5%. Перечень продукции, на производство которой можно взять кредит, постоянно расширяется. Сейчас в него входит вычислительная техника, офисное и телекоммуникационное оборудование и многое другое. С помощью средств, взятых в кредит, предоставляется возможность купить комплектующие для производства электроники. Занять у банка по такой программе можно до 100 млрд рублей.

Одной из важных мер государственной поддержки являются налоговые льготы. Для предприятий радиоэлектронной промышленности, занимающихся разработкой или производством ЭКБ, снижены тарифы страховых взносов и ставка по налогу на прибыль. Сегодня такая ставка устанавливается до 2027 года и со следующего года будет составлять 8% вместо 25%. При этом для IT-компаний ставка будет чуть ниже — 5%.

Кроме того, в следующем году российские промышленные компании смогут вернуть 20% от стоимости роботизации производства. Это даст возможность снизить стоимость продукции для конечного потребителя.

Важность государственных преференций: мнение экспертов

По мнению главы Консорциума «Вычислительная техника» Светланы Легостаевой, значительная государственная поддержка отрасли обусловлена активизацией работы по цифровизации экономики, которая невозможна без развития отечественной вычислительной техники.

«Обладая собственными технологиями и производственными мощностями, Россия может самостоятельно определять пути цифрового развития, защищать свои интересы на международной арене и минимизировать риски, связанные с возможными санкциями или ограничениями, — подчеркнула Легостаева. — Одна из заметных положительных тенденций в развитии вычислительной техники в России — это серьезные частные и государственные инвестиции в создание и расширение производственных мощностей, благодаря которым только за последние два года было введено в действие несколько крупных заводов с возможностями производства продукции, исчисляемой миллионами».

Максим Ильин, управляющий директор «Макс-Групп», компании-участника выставки «Электроника России», подчеркивает, что государственная поддержка в сфере аппаратного и программного обеспечения играет значимую роль для развития рынка:

«В области развития рынка аппаратного обеспечения важную роль играют программы государственного финансирования исследовательских центров, создание производственных кластеров, гранты для малых и средних предприятий, а также стимулы для замещения импортных компонентов. Что касается программного обеспечения, поддержка проявляется в улучшении образовательных программ в IT, создании фондов для стартапов, помощи в выходе на международные рынки и защите интеллектуальной собственности. Это действительно помогает разработчикам создавать качественные продукты и завоевывать доверие пользователей».

Меры поддержки радиоэлектронной промышленности уже показали свою высокую эффективность, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. В пример он привел данные за 2022 год, когда налоговые льготы получили 169 отраслевых компаний, сэкономив около 9 млрд рублей. Почти 180 предприятий воспользовались льготой по страховым взносам, что позволило им сохранить в общей сложности 6 млрд рублей.

Сэкономленные деньги, по словам замминистра, они могут направить на развитие своих предприятий. «Важно, чтобы экономия целевым образом шла именно на развитие производственных мощностей, технологических возможностей, кадрового потенциала», — добавил он.

О выставке

Выставка-форум «Электроника России» — мероприятие, ориентированное на продвижение отечественного производства радиоэлектронной продукции. Она собирает на своей площадке производителей, поставщиков, отраслевых регуляторов, покупателей и специалистов всех уровней для обмена опытом, обсуждения актуальных тенденций и налаживания торговых отношений. Ожидается, что в этом году в ней примут участие более 150 компаний, а также представители Минпромторга и Минцифры России.