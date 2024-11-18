На выставке «Электроника России» обсудят актуальные меры финансовой поддержки радиоэлектронной отрасли

На международной выставке-форуме «Электроника России», которая пройдет в московском МВЦ «Крокус-Экспо» с 26 по 28 ноября, обсудят актуальные меры финансовой и нефинансовой поддержки радиоэлектронной отрасли на 2025 год. Обсуждение состоится в рамках деловой программы и будет организовано Консорциумом дизайн-центров.

Помимо этого, в рамках выставки пройдет ряд других деловых мероприятий с участием ведущих представителей отрасли. В частности, запланированы круглый стол от ФГБУ «ВНИИР» на тему «Концепция системы стандартизации радиоэлектронной продукции гражданского назначения» и сессия «Российские компьютеры в ритейле: факторы успеха», посвященная анализу текущего положения российских компьютерных брендов на рынке, включая долю рынка и присутствие на различных торговых площадках. В ходе мероприятия участники выявят ключевые преимущества отечественных производителей и обсудят роль поддержки российского ПО в укреплении позиции брендов из РФ на рынке.

Консорциум дизайн-центров также проведет еще несколько деловых мероприятий, среди которых две конференции и семинар. На конференциях участники поговорят о переходе на отечественную ЭКБ в автоэлектронике, перспективах развития силовой электроники, разработке и серийном освоении специализированной электронной компонентной базы. Кроме того, на обсуждение представят вопросы применения российской ЭКБ в телекоме, расскажут о транзисторах, перспективных микросхемах и твердотельных накопителях, поговорят об отечественной вычислительной технике и ЭКБ и способах их кооперации.

Помимо обширной деловой программы гостей ждут выставочные стенды, новинки и передовые решения от отечественных производителей электроники.

Всего в выставке примут участие более 150 компаний. Среди участников, которые представят свою продукцию, будет ABR Technology — молодая и динамично развивающаяся российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве компьютерной техники и IT-решений, которая покажет гостям компьютерную технику и сложные компьютерные сборки. «Лазерный Центр», в свою очередь, представит на стенде лазерное технологическое оборудование, а также инновационные решения и технологии для производства новых уникальных изделий.

Еще одна компания, которая примет участие в выставке, – ДистКонтрол, российский разработчик и производитель радиоэлектронного оборудования. Наиболее известным устройством является концентратор с технологией проброса по сети, позволяющий сохранить доступ к любому подключенному USB-устройству на неограниченном расстоянии. Его тоже можно будет увидеть на выставке «Электроника России».

О выставке