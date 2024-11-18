На выставке «Электроника России» обсудят актуальные меры финансовой поддержки радиоэлектронной отрасли

18 нояб. 2024, 16:10:52
643
Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
Электроника России
Авторы и источники / Правообладателям

На международной выставке-форуме «Электроника России», которая пройдет в московском МВЦ «Крокус-Экспо» с 26 по 28 ноября, обсудят актуальные меры финансовой и нефинансовой поддержки радиоэлектронной отрасли на 2025 год. Обсуждение состоится в рамках деловой программы и будет организовано Консорциумом дизайн-центров.

Помимо этого, в рамках выставки пройдет ряд других деловых мероприятий с участием ведущих представителей отрасли. В частности, запланированы круглый стол от ФГБУ «ВНИИР» на тему «Концепция системы стандартизации радиоэлектронной продукции гражданского назначения» и сессия «Российские компьютеры в ритейле: факторы успеха», посвященная анализу текущего положения российских компьютерных брендов на рынке, включая долю рынка и присутствие на различных торговых площадках. В ходе мероприятия участники выявят ключевые преимущества отечественных производителей и обсудят роль поддержки российского ПО в укреплении позиции брендов из РФ на рынке.

Консорциум дизайн-центров также проведет еще несколько деловых мероприятий, среди которых две конференции и семинар. На конференциях участники поговорят о переходе на отечественную ЭКБ в автоэлектронике, перспективах развития силовой электроники, разработке и серийном освоении специализированной электронной компонентной базы. Кроме того, на обсуждение представят вопросы применения российской ЭКБ в телекоме, расскажут о транзисторах, перспективных микросхемах и твердотельных накопителях, поговорят об отечественной вычислительной технике и ЭКБ и способах их кооперации.

Помимо обширной деловой программы гостей ждут выставочные стенды, новинки и передовые решения от отечественных производителей электроники.

Всего в выставке примут участие более 150 компаний. Среди участников, которые представят свою продукцию, будет ABR Technology — молодая и динамично развивающаяся российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве компьютерной техники и IT-решений, которая покажет гостям компьютерную технику и сложные компьютерные сборки. «Лазерный Центр», в свою очередь, представит на стенде лазерное технологическое оборудование, а также инновационные решения и технологии для производства новых уникальных изделий.

Еще одна компания, которая примет участие в выставке, – ДистКонтрол, российский разработчик и производитель радиоэлектронного оборудования. Наиболее известным устройством является концентратор с технологией проброса по сети, позволяющий сохранить доступ к любому подключенному USB-устройству на неограниченном расстоянии. Его тоже можно будет увидеть на выставке «Электроника России».

О выставке
Выставка-форум «Электроника России» — мероприятие, ориентированное на продвижение отечественного производства радиоэлектронной продукции. Она собирает на своей площадке производителей, поставщиков, отраслевых регуляторов, покупателей и специалистов всех уровней для обмена опытом, обсуждения актуальных тенденций и налаживания торговых отношений. https://rus-elektronika.ru/ru-RU/
Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи, видео, клипы, фотогалереи и крупные релизы портала в привычной соцсети!

RusCable Вконтакте
БИОТ 2024 пройдет 10-13 декабря в «Крокус Экспо»
18 нояб. 2024, 17:30:01
Выставка-форум «Безопасность и охрана труда» переезжает в МВЦ «Крокус Экспо», расширяя границы возможностей для экспонентов, организаторов деловых мероприятий и посетителей. В 2023 году свою продукцию на выставке представила 361 компания из 12 стран мира, а 31 873 экспертов и специалистов приняли участие в мероприятиях. Оба показателя стали рекордными для БИОТ и доказыва...
Заявки на конкурс «Цифровая энергия» принимаются до 22 ноября
18 нояб. 2024, 14:45:02
Оргкомитет Всероссийского конкурса «Цифровая энергия» принимает заявки на участие в конкурсе «Цифровая энергия» до конца недели. В нем могут принять участие любые российские компании, создающие новые технологии или проекты, связанные развитием электросетевого комплекса страны. Заявки принимаются до 22 ноября 2024 г. Церемония награждения лауреатов состоится в рамках М...
Откройте будущее кабельной индустрии вместе с лидерами отрасли — посетите Cabex-2025!
08 нояб. 2024, 17:39:32
C 18 по 20 марта в Москве пройдет 23-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex. Предстоящая выставка обещает стать грандиозным событием, превзойдя все прошлые рекорды как по количеству участников, так и по масштабам пространства. В следующем году Cabex развернется сразу в двух павильонах: «Форум» и 8 (залы 2 и 3),...
«Россети» открыты для сотрудничества с африканскими компаниями по проектам выдачи мощности традиционной генерации и ВИЭ
07 нояб. 2024, 17:00:17
Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов на Африканской энергетической неделе рассказал о ключевых подходах к развитию энергосистемы России и особенностях интеграции в схемы электроснабжения объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ). Он выступил на сессии «От видения к действию: осуществление справедливого энергоперехода в Африке&raq...
«Россети» назвали перспективные направления сотрудничества с энергетическими компаниями Африки
07 нояб. 2024, 10:15:15
Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов на панельной сессии «Энергетическое партнерство России и Африки» рассказал о перспективных направлениях сотрудничества в сетевом комплексе. Мероприятие прошло в рамках Африканской энергетической недели. Среди основных тем взаимодействия – аудит и разработка оптимальных схе...
Офисная техника и российские ПК. Новинки на выставке «Электроника России»
07 нояб. 2024, 09:30:12
Международная выставка-форум «Электроника России» покажет на своей площадке ряд российских новинок в сфере микроэлектроники. Разработка данной продукции была нацелена в том числе на реализацию правительственной программы по импортозамещению, которую запустили в России более 7 лет назад.   Новинки можно будет увидеть на стенде BigTech – торговой марки «Комуса&ra...
РусГидро провело крупнейшую отраслевую всероссийскую конференцию
05 нояб. 2024, 17:30:23
В Санкт-Петербурге прошла 16 научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии». Конференция, организованная ПАО «РусГидро», ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Ассоциацией «Гидроэнергетика России», собрала в этом году свыше 700 участников из более чем 200 организ...
Слободчиков: Огневые испытания на стройплощадках Москвы прошли более 400 проб материалов
29 окт. 2024, 14:45:19
С начала 2024 года на строительных площадках Москвы были отобраны более 400 проб отделочных материалов и элементов конструкций для определения в лабораторных условиях свойств пожарной опасности. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. «Лаборатория огневых испытаний подведомственного Центра экспертиз оснащена всеми необходимыми видами оборудования, позволяющи...
«Россети» и «Сколково» объявляют отбор лучших инновационных решений для российской энергетики — «Энергопрорыв»
24 окт. 2024, 10:45:22
ПАО «Россети» и «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) запускают новый сезон конкурса «Энергопрорыв», который на протяжении 12 лет дает возможность малым технологическим компаниям продемонстрировать свои решения ведущим экспертам и ключевым игрокам энергетической отрасли. Ежегодная программа направлена на поддержку инновационных разработок в области электроэнергетики для вы...
На выставке «Электроника России» обсудят взаимодействие государства и бизнеса в области электронной промышленности
23 окт. 2024, 09:05:54
Опубликована деловая программа международной выставки-форума «Электроника России», которая пройдет 26-28 ноября в Москве в МВЦ «Крокус-Экспо». Ее магистральной темой станет взаимодействие государства и бизнеса, а также господдержка отрасли. Откроется деловая программа пленарной сессией «Электроника в обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации&ra...
Алюминиевая Ассоциация расширяет сотрудничество с БРИКС
22 окт. 2024, 09:30:09
17 октября в преддверии саммита БРИКС в Казани Алюминиевая Ассоциация организовала мероприятие с участием алюминиевых и общеотраслевых ассоциаций Индии, Бразилии, Китая и Южной Африки. «Круглый стол по алюминию БРИКС», прошедший в онлайн-формате, был приурочен к Деловому Форуму БРИКС в Москве и направлен на углубление многостороннего диалога по вопросам глобальной алюминиевой повестки,...
Компания:
Алюминиевая Ассоциация
Андрей Рюмин рассказал на конференции ФАС России о влиянии регуляторных изменений на работу сетевого комплекса
15 окт. 2024, 15:15:03
Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин выступил на пленарном заседании Всероссийской тарифной конференции, где рассказал о работе электросетевого комплекса на фоне изменений законодательства и развития системы регулирования отрасли. В обсуждении приняли участие Руководитель ФАС России Максим Шасколький, заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак, представители органов...
Минэнерго приняло участие в первом российском форуме отрасли промышленного майнинга
14 окт. 2024, 18:00:00
Принятие закона о регулировании майнинга - первый шаг для формирования отношений между государством и новым видом бизнеса, развития нормативно-правовой базы, а также донастройке экономических и технологических отношений, способствующих развитию энергосистемы. Об этом рассказал Евгений Грабчак на пленарной сессии «Криптовалюты, майнинг и перспективы развития отрасли в России», прошедшей...
Нормативное обеспечение в электроэнергетике развивается в синергии правового регулирования и национальной стандартизации
14 окт. 2024, 14:00:24
Об опыте работы технического комитета по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК 016) рассказал начальник отдела стандартизации Системного оператора Юрий Федоров в Санкт-Петербурге на Международном технологическом форуме «Российская неделя стандартизации», организованном Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом). «Развитие...
Ведущие предприятия цветной металлургии представят продукцию и решения в рамках «Металл-Экспо 2024»
08 окт. 2024, 13:30:22
В этом году в рамках 30-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2024» организаторам удалось объединить на едином выставочном пространстве целый ряд компаний сектора цветной металлургии. В отдельном павильоне №8 (зал №1) ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне с 29 октября по 1 ноября разместятся ведущие производители алюминия, меди, титана, цинка, сплавов цветн...
Определен шорт-лист проектов премии «КонТЭКст»-2024
07 окт. 2024, 14:00:00
Оргкомитет премии «КонТЭКст» завершил прием заявок на конкурс. В этом году на Национальную премию было подано более 100 проектов в самых разных номинациях из многих регионов страны. В премии приняли участие представители всех направлений топливно-энергетического комплекса, а также промышленные компании. Проекты прошли первый этап оценки экспертов, на основании которого и был сформир...
Специалисты по меди и медному лому соберутся в Санкт-Петербурге
01 окт. 2024, 12:30:00
8-9 октября 2024 г. в Санкт-Петербурге состоится конференция для специалистов рынков меди и медного лома «НМЗ: Перезагрузка». Мероприятие пройдет в «CORT INN St-Petersburg Hotel & Conference center». Организаторами являются Новгородский металлургический завод и Рейтинговое агентство «Русмет», при участии Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» В конферен...
Сергей Цивилев рассказал о ключевых направлениях Энергостратегиии — 2050
30 сент. 2024, 10:30:09
Сергей Цивилев принял участие в сессии «ТЭК России: будущее начинается сегодня» на РЭН-2024. В рамках дискуссии Министр рассказал о планах развития топливно-энергетического комплекса России и формируемой Энергостратегии до 2050 года.  Сергей Цивилев подчеркнул, что Российская Федерация приняла стоящие перед ней внешнеполитические вызовы, и отметил открывшиеся возможности для ра...
Денис Мантуров и Александр Новак провели Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования
27 сент. 2024, 15:45:06
Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров и Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провели Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования при Правительственной комиссии по импортозамещению, которая объединяет руководителей всех ключевых компаний отрасли, органов государственной власти, глав субъектов Российской Федерации. Меро...
Аспекты обеспечения технологического суверенитета в энергетическом машиностроении обсудили на РЭН-2024
27 сент. 2024, 15:30:06
Усиление роли российских компаний на рынке, а также использование инструментов и мер поддержки отрасли обсудили участники сессии «Энергетическое машиностроение: развитие для достижения технологического суверенитета», которая прошла 26 сентября в Москве в Гостином дворе в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя». «Мы предлагаем сфокусировать...