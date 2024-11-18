Немецкий TenneT представил инновационную технологию использования БПЛА для измерения наведенных токов и напряжений в электрических сетях

Немецкий системный оператор TenneT представил инновационные БПЛА, оснащенные аппаратурой, позволяющей проводить точные измерения наведенных токов и напряжений в электрических сетях с визуализацией данных измерений.

По мнению TenneT, использование БПЛА позволит системному оператору ускорить и оптимизировать расширение, эксплуатацию и техническое обслуживание электрических сетей совокупной протяженностью более 13 500 км, а также позволит инспектировать и проводить техническое обслуживание ЛЭП без отключения, а в некоторых случаях и без проведения высотных работ.

В дальнейшем TenneT намерен сосредоточить усилия в направлении развития нормативно-правовой базы и стандартизации использования БПЛА в энергетике. TenneT также работает над внедрением других инновационных технологий, таких, например, как использование автономных роботов (первые прототипы должны быть готовы к началу 2025 г.), которые должны дополнить беспилотные технологии и способствовать дальнейшей автоматизации процессов технического обслуживания и инспектирования электросетевого оборудования.

Официальный сайт TenneT https://www.tennet.eu