Павел Щербинин, «АСКОН»: «Мы работаем над переводом всех своих решений на Linux»

Директор по стратегическому маркетингу в машиностроении компании «АСКОН», участник выставки «Электроника России» – о перспективах массового перехода российских производителей на ОС Linuх и проблемах, с которыми сталкиваются разработчики, решая задачу импортозамещения ПО.

Сегодня в целях безопасности ПК в России стараются переводить на Linux, и, соответственно, перед разработчиками стоит задача по созданию софта, подходящего под данную операционную систему. Насколько преуспели в этом производители ПО?

В промышленности есть три типа рабочих мест с соответствующим набором программного обеспечения: офисные, инженерные и серверы. Офисное и серверное ПО замещается более активно, а инженерное – медленнее. Это связано со спецификой программ и сложностями перевода инженерного ПО на Linux.

Государство, со своей стороны, оказывает стимулирующее воздействие на промышленность с целью импортозамещения программного обеспечения. В ближайшие годы доля российских операционных систем семейства Linux будет расти, т.к. предприятия обязаны выполнить требования по безопасности критической информационной инфраструктуры (Указ Президента № 166): на объектах КИИ можно использовать только отечественное ПО.

Какие проблемы перевода инженерных программ на Linux существуют сегодня?

Начнем с того, что весь инженерный софт разрабатывался под Windows. Все, что сделано за предыдущие 30-40 лет, надо перевести на Linux, а на это у нас нет еще 30 лет. Речь не только о тиражных продуктах вендоров, но и о собственных разработках предприятий и интеграторских решениях, полученных в проектах. А если смотреть шире, то это рабочее место инженера (весь используемый софт) в окружении сопутствующих устройств (принтеров, плоттеров, сканеров и т.д.). Допустим, наша CAD-система уже работает на российской ОС, а есть ли совместимые драйверы плоттера, чтобы инженер мог распечатать чертеж?

Поэтому поддержка оборудования и периферии при переходе на Linux — это вопрос, который требует отдельной проработки профессиональным сообществом.

Вторая проблема — отсутствие стандартизации на фоне множества Linux-дистрибутивов с разными пакетным менеджерами, протоколами графического сервера, приложениями для настройки компьютера. Хотя операционные системы на базе Linux очень похожи друг на друга, но при условии многообразия вышеперечисленных компонентов усложняется задача по разработке, тестированию и поддержке прикладного ПО, такого как САПР, PDM/PLM. Раньше нам нужно было поддерживать одну ОС – Windows, а теперь как минимум четыре.

Еще нужно учесть сложность освоения и применения ПО в новой среде, т.к. Linux практически не адаптирован для обычных пользователей, не имеющих глубоких познаний в IT.

Что нужно, чтобы решить эти проблемы?

Если производитель оборудования не написал драйверы для Linux, то выход либо писать драйвер силами сообщества, либо вести работу с производителем, чтобы он этот драйвер реализовал. Самый плохой вариант решения – замена парка неподдерживаемого оборудования. Именно поэтому, когда к нам обращаются заказчики, планирующие переход на Linux, то один из первых вопросов, который мы задаём: выполнен ли аудит аппаратной части?

Проблему стандартизации мы решаем собственными силами. При разработке ищем инструменты, которые поддерживаются на всех целевых операционных системах. Увеличиваем объем тестирования своих продуктов.

А чтобы облегчить жизнь пользователю, всем разработчикам нужно вырабатывать и улучшать процессы поддержки, развивать сообщество экспертов по внедрению и применению решений в среде Linux.

Какие программы вашей компании вы уже перевели на Linux и с какими сложностями сталкивались в процессе перевода?

Мы работаем над переводом всех своих решений на Linux. Сначала были переведены серверные части тех продуктов, которые обеспечивают управление инженерными данными, — это системы ЛОЦМАН:PLM и ПОЛИНОМ:MDM. Следующий шаг — выпуск Linux-версии системы проектирования КОМПАС-3D и наращивание функциональности уже вышедших кроссплатформенных веб-клиентов ЛОЦМАН:PLM и ПОЛИНОМ:MDM.

Уточню, что КОМПАС-3D для Linux находится на этапе технического релиза, готовим бета-версию для внешнего тестирования.

Кто является потребителями данных программ? Для чего они нужны?

Потребители — промышленные предприятия, которые создают новую или модернизируют выпускаемую продукцию. Любое изделие начинается с разработки его электронной модели в специализированном программном обеспечении. Для инженера система проектирования и расчетов (CAD/EDA/CAE) служит основным рабочим инструментом. В масштабах предприятия и его кооперационных цепочек важно эффективно организовать процессы, чтобы не допускать ошибок при передаче инженерных данных и быстрее запускать разработанное изделие в производство. На этом уровне приобретают значимость PLM- и MDM-системы, они как раз и превращают неэффективные «бумажные» процессы в цифровые.

В какие сроки планируется осуществить полный переход на Linux?

Переход предприятия на Linux не равен выпуску разработчиками программных продуктов для Linux. Помимо внедрения тиражного ПО необходимо переработать все автоматизированные отчеты, дополнительные модули, интеграции с другими информационными системами, т.к. в среде Linux принципы работы совершенно иные и имеющиеся кастомизированные решения не подойдут. Каждое предприятие разрабатывает собственную дорожную карту перехода исходя из своих ресурсов и уровня кастомизации информационных систем. Отсюда и сроки будут у каждого свои.

Почему вы решили участвовать в выставке «Электроника России» и что покажете на стенде?

Электроника – не просто ключевая, а жизненно важная для нашей страны отрасль. По сравнению с другими отраслями здесь был один из самых высоких показателей импорта. Развитие собственного производства, достижение импортонезависимости — на это нацелены сегодня действия государства и самих промышленников.

АСКОН несколько лет назад выступил соучредителем ассоциации «Консорциум „Базис“», объединившей производителей оборудования и материалов для электроники, научные организации, ИТ-разработчиков. Консорциум является официальным партнером выставки «Электроника России», а мы представляем инженерное программное обеспечение.

В этом году, как и в прошлом, мы выступаем единым фронтом с коллегами из компании «Эремекс». На совместном стенде мы представим решение для проектирования и управления жизненным циклом изделия приборостроения (PLM-решение для приборостроения). Покажем многочисленные новинки отечественных CAD- и EDA-систем. Уделим внимание взаимодействию программных продуктов на всех стадиях жизненного цикла.

Кроме инженерного ПО, которое можно будет «потрогать» прямо на стенде, мы планируем показать изделие, полностью спроектированное в наших решениях. Для нас как для разработчика и интегратора важно демонстрировать конечный результат— это означает, что софт не «пылится на полке», а активно используется на предприятии. Доказательство тому — выпуск конкурентоспособных технически сложных российских изделий.

В развитии каких областей российской электроники вы заинтересованы как компания-разработчик?

В электронике можно выделить два крупных направления: всё, что ниже кристалла (микроэлектроника), и то, что выше кристалла (радиоэлектроника). Сейчас есть отечественный программный стек для направления «выше кристалла» – в его состав входят решения АСКОН. Назову инженерные задачи и соответствующие им классы программных продуктов: проектирование (CAD/EDA-системы), расчеты (CAE/CFD), управление инженерными данными и жизненным циклом изделия (PDM/PLM), планирование и управление производством (MES). Такие задачи в большом объеме присутствуют в приборостроении, радиоэлектронике, электронном машиностроении.

Отечественный софт для направления «ниже кристалла» находится в стадии разработки. Здесь сильные компетенции имеет наш партнер по консорциуму «Базис» компания «Эремекс», она разрабатывает систему автоматизированного проектирования для микроэлектроники.