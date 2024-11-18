Правительство повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям

Правительство России определило перечень регионов, в которых уже с 1 декабря может быть запрещен майнинг криптовалют, узнал «Ъ». Тотальный запрет на период до 15 марта 2031 года предлагается ввести в десяти субъектах федерации, в числе которых — республики Северного Кавказа и вошедшие в состав России ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В проекте протокола, который пол...