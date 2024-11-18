Правительство повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям
Правительство Российской Федерации усовершенствовало правила подключения к электрическим сетям.
Для повышения прозрачности предоставляемых услуг сетевые организации будут прикладывать к договору подробный расчёт размера платы за техприсоединение. Он отразит стоимость каждого мероприятия, необходимого для присоединения, в соответствии со стандартизированными ставками субъекта. Об этом говорится в опубликованном постановлении Правительства, регламентирующем правила технического присоединения к электрическим сетям.
«Принятые решения являются своевременными и учитывают интересы и ожидания потребителей электрической энергии. Комфортная и прозрачная процедура подключения к электрическим сетям является приоритетом государства при реализации политики в сфере электроэнергетики, постановление полностью этим приоритетам соответствует», – отметил Заместитель Председателя Правительства Александр Новак.