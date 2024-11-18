Стартует чемпионат электриков IEK-2025

В 2024 году VII Открытый чемпионат электриков IEK вызвал огромный интерес у профессионального сообщества. Мы пригласили участвовать в нем более 100 000 электриков — и после многих этапов выбрали лучшего из них. В 2025 году наш Чемпионат электриков выйдет на новый уровень — международный. А значит, у тебя еще больше причин в нем участвовать.

Что ждет профессионалов электромонтажа?

Расширение географии. В VIII Открытом чемпионате электриков IEK будут участники из России, Узбекистана, Беларуси и Казахстана. Это прекрасная возможность для обмена опытом и создания международных связей между мастерами электромонтажа!

Две лиги. Мы предлагаем два уровня участия. Теперь вы можете выбрать лигу, которая соответствует вашему опыту и целям:

Лига юниоров — для студентов колледжей и других учебных заведений.

Лига профессионалов — для опытных мастеров, готовых проявить себя на высшем уровне.

И главное — призовой фонд превышает 3 миллиона рублей! А значит, электромонтажники смогут не только показать свои умения, но и получить достойное вознаграждение.

Интересно? Тогда переходи по ссылке, регистрируйся и участвуй в VIII Открытом чемпионате электриков IEK.

Гарантируем — будет круто!