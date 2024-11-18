Строительство автомобильной дороги проведут в Курганской области
18 нояб. 2024, 14:15:05
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Строительство автомобильной дороги проведут по Первомайскому проспекту (от ул. Витебского до ул. Фарафонова) в городе Кургане, сообщает RosTender.info.
Заявку на участие в тендере на выбор подрядной организации можно подать до 25 ноября. Исполнитель должен выполнить устройство дорожного полотна, устройство оснований, площадки для парковки автомобилей, автобусные остановки, тротуары, велодорожки, зоны отдыха, посадочные площадки, устройство зеленой зоны, укрепление откосов земполотна и иные работы. Строительство дороги проведут до 25 сентября 2025 года. Стоимость работ 477 млн рублей.
В Екатеринбурге выполнят работы по архитектурно-художественной подсветке
18 нояб. 2024, 15:15:05
Работы по архитектурно-художественной подсветке здания, выполнят в Екатеринбурге на ул. Дзержинского, д. 2 сообщает RosTender.info. Исполнителя определят посредством тендера. Направить заявку можно до 25 ноября. Работы обойдутся в 27 млн рублей. Планируется установка архитектурно-художественной подсветки здания Киноконцертный театр Космос. В рамках контракта необходимо провести монтажные раб...
Томская область переобъявила конкурс на ремонт 15 км одной из самых протяженных трасс региона
15 нояб. 2024, 11:45:09
Управление автомобильных дорог Томской области ("Томскавтодор") объявило новый конкурс на ремонт участка трассы Томск - Каргала - Колпашево, которая связывает шесть районов региона с областным центром. Речь идет об участке трассы в Колпашевском районе протяженностью 15,4 км от деревни Ново-Абрамкино до села Старо-Короткино. В марте текущего года "Томскавтодор" уже заключи...
В Московской области выполнят строительство пешеходного перехода
13 нояб. 2024, 18:00:00
В Московской области необходимо выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: Строительство пешеходного перехода ст. Удельная в Раменском городском округе, сообщает RosTender.info. Поучаствовать в тендере на выбор исполнителя можно до 28 ноября. На строительство перехода потратят 49 млн рублей из средств областного бюджета. Работы проведут в рамках Государственной программы Московс...
Четвертый этап обхода Дербента построят за 10,6 млрд рублей к декабрю 2028 года
13 нояб. 2024, 15:00:18
Компания "Дорсервис-09" (Махачкала) признана победителем тендера на выполнение работ по строительству IV этапа обхода Дербента за 10,6 млрд рублей. Согласно материалам Единой информационной системы закупок, компании предстоит построить IV этап обхода города Дербента (Дагестан) на автодороге Р-217 "Кавказ" (трасса М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - гран...
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Приморском крае за 392 млн рублей
12 нояб. 2024, 15:30:05
В г. Большой Камень выполнят работы строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, сообщает RosTender.info. Заявки на участие в тендере принимают до 20 ноября. Строительство ФОК направленно на улучшение физического состояния и повышение уровня культурно-массового досуга населения городского округа Большой Камень. Планируется строительство здания физкультурно-озд...
Котлован для метро «Каменка» будет стоить 1 млрд рублей
12 нояб. 2024, 10:45:00
"Метрострой Северной столицы" объявил конкурс на строительство демонтажного котлована и разработку проектной документации, следует из данных портала ГИС "Закупки". Котлован будет размещаться севернее перекрёстка проспекта Королёва и Шуваловского проспекта. Он продолжит зелёную линию метро. Предполагается, что работы будут завершены к концу апреля 2026 года. Минимальная цена...
Капитальный ремонт проведут на автомобильной дороге Партизанское - Богуславка- Калиновка
11 нояб. 2024, 14:00:00
Комплекс работ по капитальному ремонту проведут на автомобильной дороге Партизанское - Богуславка- Калиновка на участке км 2+200 - км 5+060 в Партизанском районе Красноярского края, сообщает RosTender.info. Подать заявку на участие в тендере на выбор подрядной организации можно до 27 ноября. Протяженность участка дороги - 2,77 км. Ремонтом предусмотрено устройство земляного полотна; ремонт водо...
В Иркутской области выполнят работы по содержанию линий наружного стационарного освещения на автомобильных дорогах за 233 млн рублей
08 нояб. 2024, 16:45:26
Установку освещения и выполнение работ по содержанию линий наружного стационарного освещения выполнят на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, сообщает RosTender.info. Заявки на участие в тендере принимают до 28 ноября. Исполнителю необходимо выполнять техническое обслуживание светильников обслуживание кронштейнов и опор электро...
Распредцентр за 9,3 млрд рублей построят для «Сберлогистики» под Уфой
05 нояб. 2024, 16:00:15
Складской распределительный центр для логистического оператора "Сберлогистика" планируется построить в Чишминском районе Башкирии, сообщила пресс-служба главы республики. Распредцентр площадью 187 тыс. кв.м планируется ввести в эксплуатацию в 2025 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 9,3 млрд рублей. Строительство будет осуществлять компания "ПФО Оренбург". В кач...
В Мурманской области построят новый детский сад на 220 мест
05 нояб. 2024, 14:15:00
Разработку проектной документации и строительство нового детского сада на 220 мест планируют в г. Гаджиево, сообщает RosTender.info. Подрядную организацию определят по итогам тендера. Поучаствовать можно до 21 ноября. Из бюджета Мурманской области на работы потратят 667 млн рублей. Необходимые этапы проектирование, проектная документация, рабочая документация. В составе работ предусмотреть и...
На улицах Томска появится праздничное освещение
05 нояб. 2024, 14:00:00
В Томске проведут работы по освещению улиц и оформлению праздничного освещения, сообщает RosTender.info. Подать заявку на участие в тендере на выбор исполнителя можно до 13 ноября. Исполнителю необходимо обеспечивать функционирование праздничного освещения на территории Томска в первом полугодии 2025 года на период проведения праздничных мероприятий общенационального и общегородского масштаба,...
Выбран подрядчик для ремонта Московского шоссе в Самаре
05 нояб. 2024, 13:45:01
С победителем электронных торгов заключен контракт на сумму более 1,211 млрд рублей. В Самаре в ходе электронных торгов определили подрядчика для ремонта участка Московского шоссе от проспекта Кирова до подъезда к городу от трассы М-5 «Урал». Информация об этом опубликована сайте Госзакупок. Участие в аукционе приняли три компании - все заявки соответствовали требованиям. П...
Топливный дивизион «Росатома» заключил ряд соглашений о развитии электромобильности в Калининградской области
05 нояб. 2024, 11:00:00
Документы подписаны с Правительством региона, автопроизводителем, операторами каршеринга и сетей электрозарядных станций. 3 ноября 2024 года в ходе торжественного открытия в Калининграде двух электрозарядных хабов «Росатома» были подписаны три соглашения о сотрудничестве между АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома», курирующая направл...
В Пермском крае проведут работы по устройству художественной подсветки фасадов объектов культурного наследия
31 окт. 2024, 16:30:00
В Пермском крае выполнят устройство художественной подсветки фасадов объектов культурного наследия и пешеходного моста, сообщает RosTender.info. Заявки на участие в тендере на выбор исполнителя принимают до 15 ноября. Объекты культурного наследия находятся на территории Соликамского городского округа. Работы проведут в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимс...
Для побережья Финского залива разработают единую подсветку, управлять которой будут с вершины «Лахта Центра»
31 окт. 2024, 15:45:00
По данным системы "Контур.Закупки", АО "Зенит–Арена" заказало разработку проектной, рабочей и сметной документации на объект "Единая архитектурно–художественная подсветка объектов, расположенных вдоль северо–восточного побережья Невской губы Финского залива (Большая Лахта). Наружные сети связи". Как отмечается в документации, проектирование ведётс...
В Краснодарском крае построят школу за 795 млн рублей
30 окт. 2024, 14:15:00
Строительство общеобразовательной организации со столовой и пищеблоком запланировали в Краснодарском крае, в пос. Краснофлотский, сообщает RosTender.info. Заявки на участие в тендере принимают до 14 ноября. Строительство школы обойдётся в 795 млн за счёт средств муниципального образования Ейский район Планируется общеобразовательная школа на 250 мест, реализующая программу общего образования...
Конкурс на реконструкцию троллейбусного парка на Сызранской переиграют
29 окт. 2024, 10:35:26
Конкурс на реконструкцию троллейбусного парка №1 на Сызранской улице не состоялся. На участие в аукционе не подали ни одной заявки. Протокол подведения итогов опубликован на портале госзакупок в понедельник, 28 октября. Начальная стоимость контракта составляла 2,5 млрд рублей. Комитет по госзаказу Петербурга объявил о поиске подрядчика в начале октября. Победителю конкурса предстояло капитал...
В Забайкальском крае проведут ремонт автомобильной дороги за 700 млн рублей
29 окт. 2024, 10:12:12
Ремонт автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на участке км 675+0000 - км 685+000, проведут в Забайкальском край, сообщает RosTender.info. Заявки на участие в тендере принимают до 13 ноября. Протяжённость ремонтируемого участка автодороги составляет 9,050 км. Работы необходимо провести в несколько этапов: 1 этап - с 01 января 2025...
В Хабаровском крае отремонтируют участок автодороги протяженностью 20 км
24 окт. 2024, 17:51:46
В Хабаровском крае проведут капитальный ремонт автомобильной дороги А-375 Хабаровск - Красный Яр - Ариадное - Чугуевка - Находка на участке км 5+000 - км 25+000, сообщает RosTender.info. Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" принимает заявки на участие в тендере до 15 нояб...
В Вологодской области выполнят работы по созданию отказоустойчивой защищенной серверно - коммуникационной инфраструктуры
23 окт. 2024, 13:00:13
В Вологде выполнят работы по созданию отказоустойчивой защищенной серверно - коммуникационной инфраструктуры, сообщает RosTender.info. Бюджетное учреждение в сфере информационных технологий "Центр информационных технологий" принимает заявки на участие в тендере до 31 октября. С победителем заключается контракт на сумму 294 млн рублей из средств областного бюджета. Выполнение работ...