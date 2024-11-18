В Екатеринбурге выполнят работы по архитектурно-художественной подсветке

С победителем электронных торгов заключен контракт на сумму более 1,211 млрд рублей. В Самаре в ходе электронных торгов определили подрядчика для ремонта участка Московского шоссе от проспекта Кирова до подъезда к городу от трассы М-5 «Урал». Информация об этом опубликована сайте Госзакупок. Участие в аукционе приняли три компании - все заявки соответствовали требованиям. П...