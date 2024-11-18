Заявки на конкурс «Цифровая энергия» принимаются до 22 ноября

Оргкомитет Всероссийского конкурса «Цифровая энергия» принимает заявки на участие в конкурсе «Цифровая энергия» до конца недели.

В нем могут принять участие любые российские компании, создающие новые технологии или проекты, связанные развитием электросетевого комплекса страны. Заявки принимаются до 22 ноября 2024 г.

Церемония награждения лауреатов состоится в рамках МФЭС - Международного форума «Электрические сети» 3 декабря 2024 года. Участники конкурса приглашаются принять участие в деловой программе МФЭС, и выступить с докладами на круглом столе «Новые технологии и стратегии развития электросетевого комплекса. Приоритеты, вызовы и возможности», который состоится 3 декабря, 10.30 в Конференц-зал J, павильон 2, Крокус Экспо.

Конкурс организован в 2017 году при поддержке Минэнерго России и Российского энергетического агентства Минэнерго России, с целью содействия реализации стратегии цифровизации электросетевого комплекса и поиска новых инновационных технологий, а также формирования отраслевой инновационной среды для стимулирования повышения инвестиционной привлекательности электросетевого комплекса.

В Жюри конкурса вошли представители Минэнерго России, РЭА Минэнерго России, Энергетического Центра Сколково, ГосДумы РФ, ТПП, РСПП, Российского фонда развития информационных технологий (РФРИИТ), ведущих энергокомпаний и ассоциаций.

Председатель Наблюдательного Совета конкурса – заместитель министра энергетики РФ – Евгений Грабчак, возглавляет жюри генеральный директор Российского энергетического агентства Минэнерго России – Алексей Кулапин.

Оператор премии – Центр развития коммуникаций ТЭК.

Для подачи вашего проекта на конкурс необходимо заполнить Заявку, регистрационную форму и направить презентацию вашего проекта.

Специалисты Центра также готовы оказать поддержку в подготовке мультимедийной презентации вашего проекта для представления жюри конкурса.

По всем вопросам связываться с Оргкомитетом премии по тел. +7-985-222-7512 или e-mail: info@esipova.ru