Компании Нацпроектстроя возвели 392-метровый мост через реку Нюкжу – самый длинный из новых мостов БАМа

В Амурской области «Бамстроймеханизация» и «Мостоотряд-43» (Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя) завершили строительство внеклассного моста через реку Нюкжу под вторые пути БАМа.

Длина сооружения – 392 метра. Это самый протяженный из мостов, построенных на сегодняшний день в ходе расширения Восточного полигона.

Новый нюкжинский мост рассчитан на пропуск тяжеловесных поездов до 7100 тонн. Конструкции моста могут выдержать землетрясения силой 9 баллов. Срок службы сооружения – 100 лет.

Мост состоит из пяти пролетов: два по 23 метра и три по 110 метров. Высота русловых опор достигает 15 метров и рассчитана на существенный подъем воды при ледоходе и сильных осадках.

Строители работали в сложных условиях. В период дождей уровень воды в реке Нюкже за считанные часы поднимался на несколько метров. Зимой морозы доходили до -55 градусов.

Сооружение расположено на перегоне Талума - Дюгабуль линии БАМа Тында – Хани. Модернизация перегона в комплексе с открытием других объектов увеличит провозную способность линии Тында – Хани с 31 до 55 миллионов тонн грузов в год.