На Затонской ТЭЦ обсудили вопросы импортозамещения и инноваций в электроэнергетике

14 ноября 2024 года на Затонской ТЭЦ, филиале ООО «БГК», состоялось совместное заседание Комитета по энергетике Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и экспертной секции по законодательному регулированию вопросов импортозамещения и инноваций в топливно-энергетическом комплексе.

В обсуждении актуальных вопросов приняли участие российские производители оборудования и программного обеспечения для энергетического комплекса, представители компаний башкирской генерации и электросетевых организаций республики. Совещание провёл первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Открывая совещание, он отметил, что главная цель встречи – развитие прямой коммуникации между представителями бизнеса и крупными заказчиками в лице предприятий энергетической отрасли Республики Башкортостан.

«Последние лет десять-восемь мы активно стали заниматься импортозамещением, стали производить новое оборудование, которое раньше не производили. Освоили новые технологии, и по многим позициям мы не только импортозаместили, но и вышли на лидирующие позиции в мире. Поэтому наша задача – как можно быстрее закончить этот процесс перехода на отечественные разработки и оборудование», – отметил он.

Также участников мероприятия приветствовали заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая РБ Салават Хусаинов, и.о. министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Тимур Герасимов. Было отмечено, что БГК является основой энергетики Башкортостана. Компания из года в год увеличивает выработку электрической и тепловой энергии, успешно реализует запланированные инвестиционные проекты, причём, ориентируясь на оборудование, произведённое на предприятиях отечественного машиностроения.

Участники заседания подробно обсудили широкий круг вопросов, связанных с возможностями отечественных производителей по обеспечению потребностей компаний энергетической отрасли в оборудовании и программном обеспечении.

В целом, по итогам заседания стороны отметили, что в условиях санкционного давления российские компании продемонстрировали способность оперативно реагировать на запросы энергетиков. Проведение деловых встреч, аналогичных состоявшейся на базе Затонской ТЭЦ, будут способствовать дальнейшему снижению зависимости российской энергетической отрасли от импорта оборудования и услуг иностранных компаний.

В рамках заседания для гостей также провели экскурсию по Затонской ТЭЦ. Официальная делегация также посетила Уфимскую ТЭЦ-2 ООО «БГК» и котельный цех № 15 филиала «БашРТС-Уфа».