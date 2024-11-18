Правительство направит дополнительное финансирование на создание инфраструктуры для развития жилищного строительства в Луганской Народной Республике

Более 700 млн рублей будет дополнительно направлено Луганской Народной Республике на создание объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития жилищного строительства в регионе. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

С помощью федеральных средств будет профинансировано строительство инженерных сетей для подключения новых жилых домов в Луганске к электричеству, газу и воде.

«Рассчитываем, что такое финансирование поможет ускорить ввод нового жилья, чтобы обеспечить комфортные условия для жизни граждан», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 18 ноября.

Средства будут направлены в рамках государственной программы «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», которая была утверждена Правительством в конце 2023 года. В ней предусмотрены мероприятия по восстановлению жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.