Правительство выделило финансирование на восстановление электросетей в Запорожской области

В Запорожскую область из резервного фонда Правительства будет направлено финансирование на мероприятия по ликвидации повреждений распределительных электросетей. Распоряжение об этом подписано.

С помощью выделенных средств будут закуплены специализированная техника, одежда и инструменты, необходимые для проведения восстановительных работ.

Мероприятия реализуются в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, которая была утверждена Правительством в апреле 2023 года.