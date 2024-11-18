Правительство выделило финансирование на завершение строительства спортивного комплекса в Магаданской области

Более 327 млн рублей будет направлено в Магаданскую область на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке городского типа Усть-Омчуг. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Универсальный спортивный комплекс откроется в 2025 году. Его общая площадь составит 2922,5 кв. м. В нем будет 25-метровый бассейн с шестью дорожками, тренажерный зал и зал для тренировок. Комплекс предназначен для занятий плаванием и проведения спортивных мероприятий.

Строительство комплекса ведется в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».