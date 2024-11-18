Правительство выделило финансирование на завершение строительства спортивного комплекса в Магаданской области
час назад
137
Время чтения ≈ 1 минута
Более 327 млн рублей будет направлено в Магаданскую область на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке городского типа Усть-Омчуг. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Универсальный спортивный комплекс откроется в 2025 году. Его общая площадь составит 2922,5 кв. м. В нем будет 25-метровый бассейн с шестью дорожками, тренажерный зал и зал для тренировок. Комплекс предназначен для занятий плаванием и проведения спортивных мероприятий.
Строительство комплекса ведется в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Правительство направит дополнительное финансирование на создание инфраструктуры для развития жилищного строительства в Луганской Народной Республике
16 минут назад
Более 700 млн рублей будет дополнительно направлено Луганской Народной Республике на создание объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития жилищного строительства в регионе. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. С помощью федеральных средств будет профинансировано строительство инженерных сетей для подключения новых жилых...
Правительство выделило почти полмиллиарда рублей для завершения строительства учебно-лабораторного комплекса Тюменского государственного университета
2 часа назад
На завершение строительства главного учебно-лабораторного комплекса Тюменского государственного университета выделено 496,3 млн рублей. Распоряжение об этом подписано. За счёт средств резервного фонда Правительства планируется закончить внутренние отделочные работы, монтаж электроснабжения и слаботочных систем, устройство кровли и другие работы. Предполагается, что корп...
Wildberries стала резидентом ТОР «Амурская» и планирует построить склад площадью 120 тыс. кв. м
2 часа назад
Объединенная компания Wildberries и Russ подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) об осуществлении деятельности на территории опережающего развития (ТОР) «Амурская». Компания получила статус резидента ТОР «Амурская». В рамках сотрудничества Wildberries реализует инвестиционный проект по строительству складского комплекса на инвестицио...
Правительство выделило финансирование на восстановление электросетей в Запорожской области
3 часа назад
В Запорожскую область из резервного фонда Правительства будет направлено финансирование на мероприятия по ликвидации повреждений распределительных электросетей. Распоряжение об этом подписано. С помощью выделенных средств будут закуплены специализированная техника, одежда и инструменты, необходимые для проведения восстановительных работ. Мероприятия реализу...
В Московской области стартовала реконструкция участка трассы М-1 «Беларусь»
15 нояб. 2024, 17:00:00
На трассе М-1 «Беларусь» начались работы по реконструкции участка с 66-го по 84-й км в Одинцовском городском округе Подмосковья. Проектом предусмотрено строительство дополнительных полос движения, возведение двух мостов через реки Нара и Капанка, а также четырех путепроводов на 68-м, 74-м, 78-м и 83-м км М-1 «Беларусь». Будут исключены пересечения транспортных потоков в...
Основными претендентами на строительство 2 ГВт новой генерации на юге России стали «Технопромэкспорт», «Газпром энергохолдинг» и «Интер РАО»
15 нояб. 2024, 16:44:39
Новые мощности необходимы для покрытия энергодефицита региона, что летом 2024 привело к первым за многие годы веерным отключениям. Правительство рассмотрит три варианта размещений генобъектов, отличающихся объемом возведения мобильных газотурбинных установок (ГТУ). По данным издания «Коммерсант», наиболее приоритетным считается строительство ГТУ на 500 МВт и парогазовых энерго...
Одобрен второй этап по «дальневосточному» маршруту поставки газа в Китай
15 нояб. 2024, 15:15:15
В Лесозаводском районе Приморского края проложат участок трассы газопровода-отвода от магистральной системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на второй этап реализации проекта. «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» – это первая на Дальнем Востоке России межрегиональная газотранспортна...
Запуск линий скоростного трамвая в Саратове перенесен на полгода
15 нояб. 2024, 13:15:00
Правительство Саратовской области перенесло срок запуска трех линий скоростного трамвая в Саратове на полгода - до конца апреля 2025 года, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале в пятницу. "На сегодняшний день очевидно, что подрядчики - "СП ТрансТоннельСтрой" (маршруты №6 и №8) и "ФракДжет-Строй" (маршрут №9), которые до последнего публично убеждали...
Первый российско-иранский минизавод СПГ построят в Челябинской области к 2027 году
15 нояб. 2024, 12:30:06
Первый в РФ совместный российско-иранский СПГ-завод планируется построить в Челябинской области к 2027 году, сообщил вице-президент, исполнительный директор Российского газового общества Николай Исаков журналистам в четверг в кулуарах II Астраханского международного форума "МТК Север-Юг Новые горизонты". Совместное предприятие будут строить ООО "Криогаз Челябинск" (Россия) и...
В Кировской области создали первую городскую агломерацию
14 нояб. 2024, 18:00:27
Власти Кировской области создали первую городскую агломерацию, в состав которой вошли пять муниципальных образований, включая Киров, Кирово-Чепецк и Слободской. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам выступления губернатора Кировской области Александра Соколова на пленарной сессии форума "Ребус", который проходит в Казани. "Глава региона рассказал,...
На обновление морского порта Махачкалы направят более 7 млрд рублей инвестиций
14 нояб. 2024, 17:00:00
Стратегический инвестор приступил к модернизации морского торгового порта Махачкалы. На обновление морской гавани планируется направить более 7 млрд рублей частных инвестиций, сообщил журналистам гендиректор порта Джамал Алиев в кулуарах проходящего в Астрахани международного форума "МТК Север - Юг". "Распоряжением правительства определен стратегический инвестор, который сегодн...
В 2028 году Белоярская АЭС переведёт котельные энергоблоков с мазутного топлива на газовое
14 нояб. 2024, 16:00:15
Белоярская АЭС вошла в инвестиционную программу капитальных вложений Росатома на строительство газопровода для котельных энергоблоков №3 и №4. Ежечасно атомная станция сможет использовать более 22 000 кубических метров газа. Максимальная потребность также включает в себя будущее использование для нужд проектируемого энергоблока №5. Сегодня атомная станция практически не оказывает влияния...
Мэрия Екатеринбурга переделывает проект второй ветки метро
14 нояб. 2024, 15:45:15
Администрация Екатеринбурга не оставляет попыток получить федеральное финансирование на строительство второй ветки метрополитена. Как заявил на брифинге вице-мэр Андрей Корюков, на сегодняшний день ведется работа по трассировке второй линии. С учетом того, что город растет в разных направлениях, проект новой ветки подземки меняется. «Наша основная задача – сегодня проложить трасс...
В Бронницах появится деловой центр на земле без торгов
14 нояб. 2024, 15:30:15
Компания «А-ИНВЕСТ» занимается реализацией инвестиционного проекта по строительству многофункционального административно-делового центра в подмосковных Бронницах. Площадь земельного участка составляет 0,36 гектара. Земля была передана компании в аренду без проведения торгов, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. «Компания п...
В Ставропольском крае до четырех полос расширяют 27 км автодороги А-165 Лермонтов – Черкесск
14 нояб. 2024, 14:45:00
Речь идет о капитально ремонтируемых отрезке Винсады – съезд в Шести федеральной автомобильной дороги А-165 Лермонтов – Черкесск (км 0 – км 13) и соседнем 14-километровом участке от указанного съезда до станицы Суворовской (км 13 – км 27). Ввести объекты в эксплуатацию планируется до конца 2026 года. Весь 27-километровый участок с ежедневным трафиком в 15 тыс. машин расш...
7 млрд рублей вложат в свое развитие промышленные резиденты тверской ОЭЗ «Эммаусс»
14 нояб. 2024, 13:30:05
Три предприятия смогут воспользоваться комплексом мер поддержки: это льготный режим налога на прибыль, освобождение на 10 лет от налога на имущество организаций, на 5 лет - от земельного налога, возможность приобретения без торгов участков, находящихся в собственности региона. В числе инвесторов компания «ТверьКанатДор» с проектом по созданию производства канатных дорог (объем инвес...
Норильский аэропорт прирастет новыми объектами
14 нояб. 2024, 13:15:05
Аэропорт «Норильск» – один из самых северных в России и мире. В 2023 году он получил статус международного. Здесь продолжают модернизацию аэродромной инфраструктуры. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство объектов авиатранспортного обеспечения. Круглогодичную связь Норильска с большой землей обеспечивает только воздушный транспорт. Территория...
Арктические районы Якутии подключатся к высокоскоростному интернету благодаря спутниковой связи
14 нояб. 2024, 13:00:00
В рамках сессии «Развитие северо-востока России: инвестиции в связь» на форуме «Цифровой алмаз» было подписано соглашение между оператором связи «АрктикТелеком», действующим в Якутии, и российской аэрокосмической компанией «Бюро 1440» о предоставлении услуг широкополосной спутниковой связи на территории Якутии. Согласно проекту соглашения, в первую о...
В Москве за три года построят 12 новых станций метро
14 нояб. 2024, 12:45:19
В ближайшие три года в столице планируется построить более 250 километров дорог и 12 станций метро. Средства на это заложены в столичную Адресную инвестиционную программу. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. «С 2011 года на схеме столичного метрополитена появились четыре линии метро. Построены Солнцевская, Бол...
Участок федтрассы «Золотое кольцо» в Тульской области расширят за 6 млрд руб
14 нояб. 2024, 12:30:19
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков" планирует направить около 6 млрд рублей для проведения капитального ремонта участка трассы Р-132 "Золотое кольцо" в Тульской области, сообщила пресс-служба правительства региона. По информации пресс-службы, реализация проекта обсуждалась в ходе встречи губернатора Тульской области Дмитрия Миляева с начальником ФКУ &q...