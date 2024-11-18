Правительство выделило почти полмиллиарда рублей для завершения строительства учебно-лабораторного комплекса Тюменского государственного университета

На завершение строительства главного учебно-лабораторного комплекса Тюменского государственного университета выделено 496,3 млн рублей. Распоряжение об этом подписано.

За счёт средств резервного фонда Правительства планируется закончить внутренние отделочные работы, монтаж электроснабжения и слаботочных систем, устройство кровли и другие работы. Предполагается, что корпус должен быть готов к сдаче в эксплуатацию до конца 2024 года.

Общая площадь нового корпуса составит более 33 тыс. кв. м. Для 3 тысяч студентов, которые будут учиться в две смены, откроются 55 учебных и лекционных аудиторий, 15 компьютерных классов, 7 студенческих коворкингов. Кроме того, там будут функционировать концертный зал более чем на 500 мест, столовая на 240 мест и роботизированный гардероб.

Работа идёт в рамках государственной программы «Строительство».