«Региональный Кабельный Завод» присоединился к Ассоциации НОПСМ и EL-Комитету

РКЗ – это современное, динамично развивающееся предприятие по производству широкого ассортимента кабельно-проводниковой продукции, имеющая несколько собственных производственных площадок и складских комплексов, оснащенных современным производственным оборудованием и системами контроля качества выпускаемой продукции.

Несмотря на молодой возраст компании, осуществляющей свою деятельность с 2021 года, ее производственные мощности насчитывают 24 современные технологические линии с возможностью выпуска силовых кабелей I, II и V класса гибкости сечением от 0,5 до 400 мм2.

Генеральный дистрибьютор ООО «РКЗ», Одинцовская кабельная компания, является приоритетным поставщиком кабельной продукции на ряд масштабных строительных объектов России и стран СНГ. Вся продукция РКЗ сертифицирована и соответствует международной системе менеджмента качества, ежегодно проходя инспекционный контроль.

Ключевым приоритетом деятельности РКЗ является обеспечение высокого качества и безопасности производимой продукции, развитие потенциала каждого сотрудника и оправдание доверия клиентов.