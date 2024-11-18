«Россети Северный Кавказ» совместно с силовиками выявили незаконную криптоферму в Дагестане

Сотрудники филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» совместно с представителями правоохранительных органов провели рейд по выявлению майнинг-ферм на территории Кизилюртовского района Дагестана.

В ходе проверок в населенном пункте Султанянгиюрт на территории СНТ «Сулак» была обнаружена криптоферма с 177 аппаратами для майнинга криптовалюты.



Исходя из показаний прибора учета электроэнергии, для работы криптооборудования было израсходовано 1,5 млн кВт/ч. В денежном эквиваленте данный объем соответствует порядка 10 млн рублей. Как выяснилось в ходе проверок, хозяин майнинг-фермы заключил договор энергоснабжения с ресурсоснабжающей организацией, но как потребитель-физическое лицо. По выявленным фактам проводятся проверочные мероприятия.