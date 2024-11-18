«ЗЭТО» представит свою продукцию на «Electricity Algeria expo 2024»

С 25 по 28 ноября ЗАО «ЗЭТО» примет участие в выставке Electricity Algeria expo 2024.

Мероприятие состоится в Алжире на площадке выставочного центра Algerian Society of Fairs and Exports — Algiers Fair.

Electricity Algeria Expo 2024 — это масштабное мероприятие, объединяющее ведущих производителей, поставщиков и экспертов в области электротехники. Выставка посвящена инновациям в электроэнергетике, устойчивым решениям и современным технологиям для энергетической отрасли Алжира и Северной Африки. В ходе неё участники смогут обменяться опытом и найти новые деловые партнерства.

На стенде компании вы сможете познакомиться с линейкой выпускаемого ЗАО «ЗЭТО» оборудования, обсудить возможности сотрудничества и задать интересующие вопросы специалистам завода.

Стенд ЗАО «ЗЭТО» А.h5 в павильоне Ахаггар.