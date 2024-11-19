Одобрен проект реконструкции оросительной системы в Волгоградской области

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на первый этап реконструкции Городищенской оросительной системы в Ерзовском городском поселении Волгоградской области по итогам рассмотрения проектно-сметной документации.

Мелиоративная система Волгоградской области, протяженностью порядка 65 километров, имеет уникальную систему подачи воды. Чтобы доставить воду до потребителя, оборудование поднимает ее с водохранилища суммарно на 120 метров. Последнее обновление станций было более полувека назад.

Согласно проектной документации первым объектом реконструкции станет головная насосная станция №1 с производительностью более 27 кубических метров в секунду. Площадь орошения пятиэтажного гидротехнического сооружения составит 25 тысяч гектаров. Кроме того, предусматривается капитальное строительство мастерской.

Городищенская оросительная система позволяет выращивать сельскохозяйственные культуры на сухих, в основном степных, почвах Волгоградской области. От ее функционирования напрямую зависит обеспечение продовольствием региона.

Застройщик – ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Волгоградской области»

Генеральный проектировщик – ООО «Стройпроект»