Ответственный секретарь EL-Комитета НОПСМ Артём Колесник выступил в деловой программе чемпионата AVS ELECTRO SKILLS

19 ноября в городе Липецк ГК «АВС-Электро» объединила на одной площадке ведущих производителей электротехники, крупнейшие строительно-монтажные организации, а также профессионалов в области электромонтажа.

В рамках деловой программы AVS ELECTRO SKILLS состоялось выступление Ответственного секретаря EL-Комитета НОПСМ Артёма Колесника с темой «PRO качество от А до Я».

В ходе выступления обсудили ключевые аспекты обеспечения качества в строительстве и электромонтаже. Особый фокус внимания был направлен на необходимость внедрения системного подхода к управлению качеством. Поговорили о современных стандартах и методах, которые могут повысить эффективность работы предприятий отрасли.

«Качество является неотъемлемой частью успешной деятельности в нашей сфере. Мы должны стремиться к его совершенствованию на каждом этапе – от проектирования до реализации», – подчеркнул Артём Колесник.

Закрытый круглый стол предоставил участникам возможность обсудить актуальные вызовы, стоящие перед отраслью, а также поделиться опытом и лучшими практиками в обеспечении качественной реализации проектов.

Подобные встречи способствуют установлению новых профессиональных контактов и укреплению взаимодействия между каждым участником профессионального сообщества.

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