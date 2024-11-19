СПЕЦКАБЕЛЬ планирует укреплять позиции на рынке ОАЭ

Столичный кабельный завод «Спецкабель» продемонстрировал инновационные разработки на бизнес-миссии в Объединенных Арабских Эмиратах, организованной Центром поддержки экспорта «Моспром» в начале ноября. Это событие поможет открыть двери на один из самых многообещающих рынков мира.

ОАЭ, обладая значительными запасами нефти и газа, активно инвестируют в новые технологии, направленные на оптимизацию процессов добычи и переработки углеводородов. Это создает огромный спрос на высокотехнологичное оборудование и материалы, включая специализированные кабели и проводники. Более того, страна является важнейшим транзитным узлом для потоков высокотехнологичной продукции из Китая, Европы, Турции и других индустриально развитых регионов. Таким образом, выход на рынок ОАЭ может стать стратегически важным шагом для «Спецкабеля», позволяющим не только наладить поставки в этот регион, но и укрепить свои позиции на международной арене.

Центральным элементом презентации «Спецкабеля» стал супергибкий кабель СКЛОН, разработанный для применения в робототехнике и автоматизированных системах. Этот кабель, кроме гибкости, обладает и другими уникальными характеристиками, такими как стойкость к износу и экстремальным температурам, а также защита от электромагнитных помех. Эти качества произвели неизгладимое впечатление на представителей арабских компаний, заинтересованных в высоких технологиях.

Вице-президент «Спецкабеля» Сергей Лобанов лично продемонстрировал возможности кабеля СКЛОН, завязав его в тугой узел без каких-либо повреждений. Этот эффектный показ наглядно иллюстрировал превосходство российской разработки над аналогами, доступными на рынке. Контраст между тонким, практически невесомым, оптическим кабелем «Спецкабеля» (диаметром всего 0,6 мм) и габаритным радиочастотным фидером (диаметром 5 см) подчеркнул высокую технологическую готовность российского производителя. Такие инновационные разработки не только способствуют повышению эффективности производства, но и помогают уменьшить затраты на транспортировку и установку.

Кроме кабеля СКЛОН, «Спецкабель» представил широкий спектр других продуктов для различных отраслей, таких как энергетика, строительство и транспорт. Эти кабели также были встречены с интересом, что подтверждает растущий спрос на качественные и надежные решения в условиях быстро меняющегося технологического ландшафта.

Одним из ключевых аспектов бизнес-миссии стало налаживание контактов с местными компаниями и потенциальными партнерами. «Спецкабель» активно искал возможности для сотрудничества и обмена опытом. Участие в таких мероприятиях позволит компании не только продвигать свои продукты, но и лучше понять потребности и требования местного рынка, чтобы в будущем улучшить качество предложений и адаптацию продукции.