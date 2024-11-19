В Санкт-Петербурге готовятся к Рождественской ярмарке

В Санкт-Петербурге необходимы услуги по обеспечению декоративного и светового оформления территории Рождественской ярмарки, сообщает RosTender.info.

Для выбора исполнителя разместили тендер. Поучаствовать можно до 25 ноября. Цена контракта 39 млн рублей.

Целью данной закупки является обеспечение проведения Рождественской ярмарки, проводимой в период с 14 декабря 2024 года по 09 января 2025 года на Манежной пл., М. Садовой, на ул. Кленовая и Дворцовой пл. Услуги необходимы в части создания нового оборудования по реализации концепции художественного оформления и предмонтажной подготовки, обслуживания, монтажа и демонтажа декоративного и светового оформления территории мероприятия. Срок оказания услуг до 21 января 2025 года (включительно).