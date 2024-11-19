Завершена реконструкция грузового терминала на железнодорожной станции Наушки в Бурятии

Завершили реконструкцию грузового терминала на пограничной станции Наушки в Бурятии

Наушки – единственный железнодорожный погранпереход между Россией и Монголией. Он имеет особое значение для развития международных перевозок в направлении Россия – Монголия – Китай.

В рамках обновления грузового терминала количество мест для таможенного досмотра увеличили в два раза – до 12 вагонов. Это позволит ускорить оборот подвижного состава, подлежащего досмотру.

Железнодорожники расширили контейнерную площадку и провели реконструкцию подкрановых путей. Для размещения грузов построили крытый склад площадью свыше 1,5 тыс. м², а также административные здания. Обновили систему освещения и видеонаблюдения.

Расшивка узких мест и внедрение передовых технологий в пунктах пропуска — приоритеты РЖД. Проведённая модернизация грузового терминала Наушки позволит повысить его производительность. Это особенно важно в условиях роста перевозок между Россией и Монголией.

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