Завершена реконструкция грузового терминала на железнодорожной станции Наушки в Бурятии

19 нояб. 2024, 13:00:19
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
РЖД
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Завершили реконструкцию грузового терминала на пограничной станции Наушки в Бурятии

Наушки – единственный железнодорожный погранпереход между Россией и Монголией. Он имеет особое значение для развития международных перевозок в направлении Россия – Монголия – Китай.

В рамках обновления грузового терминала количество мест для таможенного досмотра увеличили в два раза – до 12 вагонов. Это позволит ускорить оборот подвижного состава, подлежащего досмотру.

Железнодорожники расширили контейнерную площадку и провели реконструкцию подкрановых путей. Для размещения грузов построили крытый склад площадью свыше 1,5 тыс. м², а также административные здания. Обновили систему освещения и видеонаблюдения.

Расшивка узких мест и внедрение передовых технологий в пунктах пропуска — приоритеты РЖД. Проведённая модернизация грузового терминала Наушки позволит повысить его производительность. Это особенно важно в условиях роста перевозок между Россией и Монголией.

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