«Новосибирскавтодор» за 1,4 млрд руб. реконструирует участок трассы Новосибирск - Павлодар

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области и АО "Новосибирскавтодор" по итогам аукциона подписали контракт на реконструкцию 3,2 км автодороги Новосибирск - Кочки - Павлодар (Казахстан), сообщила пресс-служба ТУАД.

Сам тендер был признан несостоявшимся, так как на него поступила только одна заявка от "Новосибирскавтодора". В результате договор был заключен с единственным участником по начальной цене - 1,37 млрд рублей.

Подрядчику предстоит вести работы на участке Новосибирск - Ярково в Новосибирском районе, у поселков "8 Марта" и "Красный Восток" (15-19 км трассы). Работы разбиты на 10 этапов, их окончание запланировано на октябрь 2028 года.

Согласно тендерной документации, дорогу расширят с двух до четырёх полос, построят два надземных пешеходных перехода. Помимо этого, подрядчик произведет реконструкцию съезда к селу Верх-Тула и увеличит каждую из полос на полметра. Кроме этого, будет выполнено устройство полосы для местного проезда с разделительной полосой с барьерным ограждением. Проект реконструкции нацелен на то, чтобы разделить транспортные потоки, идущие от предприятий, АЗС, населенных пунктов.

По информации правительства Новосибирской области, трасса Новосибирск - Кочки - Павлодар является самой длинной на территории региона и опорной для субъекта. Общая протяженность дороги - 421 км. Она проходит через пять районов области.