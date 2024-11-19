«Россети Кубань» повысили надежность электроснабжения Джубгского городского поселения Туапсинского района

Энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» завершили ремонт более 10 км линий электропередачи (ЛЭП) 10 кВ в населенных пунктах Джубгского городского поселения Туапсинского района Краснодарского края. Проведенные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей и санаторно-курортных объектов села Бжид и бухты Инал, а также создать возможности для подключения новых абонентов.

Отремонтированные энергообъекты введены в эксплуатацию в 1975 году. Специалисты «Россети Кубань» заменили 48 устаревших опор ЛЭП на новые железобетонные конструкции, а также почти 15 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) большего сечения. СИП устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям, что важно в связи с природно-климатическими условиями сочинского энергорайона.

Для профилактики технологических нарушений, которые могут возникнуть из-за падения деревьев и веток в результате непогоды, энергетики расчистили 2 га трасс охранных зон от древесно-кустарниковой растительности.

Всего с начала 2024 года специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» провели ремонт более 180 км линий электропередачи 0,4-10 кВ, подготовили к осенне-зимнему периоду энергообъекты распределительной сети, которые обеспечивают электроснабжение потребителей федеральной территории «Сириус», города Сочи и Туапсинского района.

Сочинские электрические сети обеспечивают электроэнергией три муниципальных образования с общей численностью населения порядка 700 тыс. человек. В зоне ответственности филиала 38 подстанций напряжением 110 кВ, более 2 тыс. трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10 кВ.