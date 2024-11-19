«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения более 200 тысяч жителей Кировского района Ленобласти

За девять месяцев текущего года «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 22 874 объекта на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области общей мощностью почти 850 МВт. В Санкт-Петербурге с января по сентябрь энергетики подключили к сетям 373 социально значимых объекта, в том числе 18 средних общеобразовательных школ, 23 детских дошкольных учреждения,...