«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения более 200 тысяч жителей Кировского района Ленобласти
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» завершили модернизацию энергообъекта, обеспечивающего надежное электроснабжение жителей Кировского района Ленинградской области.
Подстанция 110 кВ «Дубровская ТЭЦ» была передана владельцем в аренду «Россети Ленэнерго», после чего энергетики провели испытания оборудования и капитальный ремонт силового трансформатора. Специалисты компании заменили 36 тонн трансформаторного масла, электродвигатели обдува, радиаторы, фильтры, вводы 110 кВ, а также восстановили автоматику и герметизацию баков.
«В результате модернизации повышена надежность электроснабжения свыше 200 тысяч человек, проживающих в Кировске, Шлиссельбурге, Морозовке, Мге, Павлово, Отрадном, Малуксе, Молодцово, а также котельной, мемориала «Рубежный камень», музейного комплекса «Прорыв блокады» и крепости «Орешек», - отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» Сергей Туху.