Стартовало строительство транспортной развязки в районе пересечения ЦКАД и Дмитровского шоссе

В Московской области приступили к первому этапу строительства транспортной развязки в районе пересечения ЦКАД и Дмитровского шоссе. В рамках этого этапа будут реализованы мероприятия по строительству четырех съездов, реконструкции участка федеральной дороги А-107 «Московское малое кольцо», устройству переходно-скоростных полос и разворотной петли.



Строительство развязки позволит обеспечить устойчивую транспортную связь между ЦКАД и Дмитровским шоссе, а также разгрузить дорогу А-107 на данном участке за счет перераспределения транспортных потоков. Движение планируется запустить в 2026 году.



Новая развязка будет отвечать всем современным требованиям, в том числе, будет оснащена автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД), которая поможет в эффективном контроле и регулировании транспортного потока. Она позволит отслеживать ситуацию на дороге, фиксировать изменения погоды и заранее предупреждать водителей об изменениях дорожной обстановки. Это повысит уровень комфорта и безопасности в поездках.



Центральная кольцевая автодорога – самый масштабный проект современности в области дорожной инфраструктуры в Московском регионе. Эта магистраль протяженностью 336 км стала основой опорной сети скоростных автодорог России и частью международных транспортных коридоров.



Также ЦКАД – один из ключевых элементов транспортной системы столичного региона. Строительство дороги позволило разгрузить МКАД, трассы А-107 и А-108 от транзитного транспорта, соединить напрямую районы Подмосковья, улучшить доступность столичных аэропортов для жителей области.