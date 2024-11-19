«ТМХ-Электротех» при участии ФРП начал выпускать асинхронные тяговые электродвигатели четырех новых типов

Компания «ТМХ-Электротех» (входит в «ТМХ Энергетические решения») начала выпускать в Новочеркасске Ростовской области асинхронные тяговые электродвигатели четырех новых типов. Они применяются в современных электропоездах, маневровых тепловозах и электровозах, а также в вагонах метро. Ранее двигатели таких типов в России не производились.

Общие инвестиции в проект развития производства двигателей для локомотивов, вагонов метро и моторвагонного подвижного состава составляют 6,7 млрд рублей. Из них 5,2 млрд рублей в виде двух льготных займов предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

«ТМХ-Электротех» провел частичную реконструкцию действующих цехов и приобрел 49 единиц нового оборудования, половина из которых уже введена в эксплуатацию. После запуска всего станочного парка, предприятие увеличит выпуск тяговых электродвигателей для современных локомотивов на 35% — до 5700 единиц в год, а также обеспечит ежегодный выпуск до 2700 единиц тяговых двигателей для электропоездов и вагонов метро. В ходе реализации проекта будет создано 481 рабочее место.

В Новочеркасске начали выпуск тяговых асинхронных электродвигателей четырех новых типов: двигателей ДТА-380У1 для современных электропоездов «Иволга 3.0» и «Иволга 4.0», электродвигателей ДТА-170 для вагонов метро «Москва-2020», «Москва-2024» и «Балтиец», электродвигателей ДТА-200Т для новейших маневровых тепловозов ТЭМ23 и двигателей ДТА-125 для маневровых электровозов ЭМКА2.

«Предприятие "ТМХ-Электротех" стремится расширить собственное производство электрических машин для обеспечения железнодорожного машиностроения отечественными комплектующими в рамках внутрихолдинговой кооперации и обеспечения технологического суверенитета России в области рельсового транспорта. Благодаря сотрудничеству с Фондом развития промышленности появилась возможность реализовать проект с локализацией сразу всей линейки эксплуатируемых тяговых двигателей с выходом на необходимые мощности за один инвестиционный цикл», – рассказал генеральный директор ООО «ТМХ-Электротех» Адель Мустафин.

Заказчиками двигателей магистральных локомотивов для грузовых перевозок и двигателей маневровой техники для работы на железнодорожных станциях выступают предприятия группы «Трансмашхолдинг» – Новочеркасский электровозостроительный завод, Брянский машиностроительный завод и Коломенский завод. Заказчиками двигателей для вагонов метро и электропоездов выступают другие предприятия группы – «Метровагонмаш», Тверской вагоностроительный завод и Демиховский машиностроительный завод.

В ноябре 2024 года ВЭБ.РФ, который координирует ФРП по поручению Минпромторга, начал финансировать расширение производства отечественных поездов «Иволга». Льготный кредит на 7,5 млрд рублей позволит Тверскому вагоностроительному заводу увеличить объемы выпуска этих электропоездов для обеспечения Московских центральных диаметров, которые свяжут столицу со столицами соседних регионов. При производстве электропоездов используются только выпускаемые в России комплектующие.

Кроме того, отечественному крупному бизнесу доступны и другие меры поддержки импортозамещающих проектов. Например, в рамках таксономии технологического суверенитета (совместный инструмент ВЭБ.РФ и Минэкономразвития), которую Правительство России недавно расширило, предприятия могут получить льготное кредитование, поручительство госкорпорации ВЭБ.РФ и привлечь инвесторов с помощью выпуска облигаций. Уже 27 проектов техсуверенитета и структурной адаптации экономики отобраны для финансирования коммерческими банками и ВЭБ.РФ.