Канаты БМК подтвердили свое качество

Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») обновил сертификаты соответствия на стальные талевые канаты для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения в нефтяной и газовой промышленности, подтвердив высокое качество своей продукции.

Добровольную сертификацию прошли стальные талевые канаты, изготавливаемые на БМК по государственному стандарту и трем техническим условиям собственной разработки. Часть из них свивается с использованием пластически обжатых прядей. Такие канаты обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками, увеличивающими срок их службы. Круговое обжатие повышает стойкость проволок в прядях к истиранию и обеспечивает более равномерное распределение нагрузки. Это, в свою очередь, уменьшает износ оборудования.

Проверку провел орган по сертификации ООО «Диагностика». Эксперт посетила канатные цеха, заводскую лабораторию, оценила канатное и испытательное оборудование, уровень профессиональной подготовки и квалификации персонала, систему менеджмента качества.

По результатам выданы сертификаты соответствия канатов БМК всем требованиям, предъявляемым к этой продукции. Срок их действия пять лет, с обязательной ежегодной инспекционной проверкой.