Ледовый стадион-трансформер с бассейном построят на юге Петербурга

Во Фрунзенском районе Петербурга появится новый ледовый стадион-трансформер для конькобежного спорта и хоккея.

Проекты планировки и межевания территории, необходимые для возведения данного объекта, утвердили 19 ноября на совещании губернатора Северной столицы Александра Беглова с членами городского правительства.

Новый спортивный комплекс будет располагаться неподалёку от Трамвайного парка №1, который перенесут в Купчино с Московского проспекта. Для энергетического обеспечения этих объектов планируется установить шесть трансформаторных подстанций, а также соединить их с уже существующей уличной сетью, построив новые улицы и проезды.

"На новом ледовом стадионе во Фрунзенском районе будут заниматься конькобежцы и хоккеисты, но арена сможет изменяться для проведения тренировок и соревнований по хоккею с мячом, фигурному катанию, шорт-треку и кёрлингу. Сюда смогут приходить также жители города, чтобы просто покататься на коньках", — отметил Александр Беглов, рассказывая о новом спорткомплексе.

Кроме того, в новом стадионе-трансформере будет работать бассейн и медико-восстановительный центр.