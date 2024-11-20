Петербург подписал концессию на строительство нового участка Широтной магистрали

Правительство Санкт-Петербурга заключило на международном форуме "Транспорт России" в Москве концессионное соглашение с банком ВТБ о строительстве нового участка Широтной магистрали скоростного движения, передает корреспондент ТАСС.

"Это соглашение о строительстве магистрали скоростного движения. Хотел бы отметить, что для города, для Северо-Запада это имеет большое значение. Это улучшает транспортный коридор в Карелию, Архангельск, Мурманск, ряд других направлений, улучшает финансовое положение Санкт-Петербурга", - сказал после подписания соглашения губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он сообщил, что первая очередь Широтной магистрали - Витебская развязка - уже реализуется и будет запущена в 2024 году. "И уже в следующем году приступаем ко второй и третьей очереди со строительством моста через Неву", - добавил он. По словам Беглова, разводной мост проектируется так, чтобы не закрыть виды на находящийся рядом Финляндский железнодорожный мост - памятник истории и культуры.

Как уточнил журналистам глава ВТБ Андрей Костин, первый этап Широтной магистрали скоростного движения планируется открыть в 20-х числах декабря. Объем инвестиций этого участка составил 43 млрд рублей.

Пресс-служба ВТБ сообщила, что в соглашении речь идет о строительстве второго, третьего и четвертого этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) с мостом через Неву. "Стоимость строительства 2 - 4 этапов магистрали в рамках концессионного соглашения составит 241 млрд рублей. Срок реализации - 2030 год", - говорится в сообщении пресс-службы. Протяженность участка, построенного в рамках этого соглашения, составит 14,1 км - от Витебского проспекта до КАД.

Широтная магистраль скоростного движения в обход центра Санкт-Петербурга с переходом через Неву будет начинаться от Западного скоростного диаметра и подключится к КАД в районе Кудрово, на ней предусмотрено строительство 10 транспортных развязок. Общая протяженность трассы составит 27,4 км, в том числе 14,2 км по территории Санкт-Петербурга и 8,2 км - по территории Ленинградской области. Скоростная магистраль в обход улично-дорожной сети Санкт-Петербурга обеспечит прямую связь восточной и южной частей города и выведет транзитные транспортные потоки из жилых районов.