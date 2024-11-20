РУСАЛ впервые в истории произвел обжиг и запуск электролизера с использованием инертных анодов

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Источник:
РУСАЛ
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РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, впервые в истории произвел обжиг и запуск электролизера с использованием инертных анодов. При электролизе алюминия по революционной технологии инертных анодов в атмосферу вместо парниковых газов выделяется кислород. Ранее РУСАЛ при промышленных испытаниях технологии для обжига и запуска электролизеров использовал обычные угольные аноды.

РУСАЛ объявляет о новом достижении на пути к масштабированию технологии инертных анодов – впервые в истории обжиг и запуск промышленного электролизера были выполнены на инертных анодах. Ранее из-за опасений повредить инертные аноды обжиг и пуск электролизеров проводился по обычной технологии с использованием угольных анодов, которые затем постепенно заменялись инертными. Это приводило к образованию парниковых газов на начальном этапе работы электролизеров и более длительному периоду стабилизации технологии на инертных анодах. При использовании инертных анодов в электролизе в атмосферу вместо CO2 выделяется чистый кислород.

«Мы приближаемся к полномасштабному промышленному внедрению инертного анода, и этот успешный обжиг и пуск электролизера на инертных анодах является еще одним важным этапом. Технология инертного анода снижает углеродный след до нуля и значительно улучшает экологичность всего процесса производства алюминия», – отметил Технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

Обжиг и запуск нового электролизера является одной из самых сложных и ответственных процедур в алюминиевом производстве, применение в ней инертных анодов стало возможно после проведения нескольких НИОКР. С настоящего времени технология инертного анода, разработанная специалистами РУСАЛа, полностью устраняет необходимость применения угольных анодов и делает процесс электролиза алюминия полностью безуглеродным и максимально экологичным.

«Сделан еще один значимый шаг на пути к устойчивому производству самого «зеленого» алюминия и декарбонизации отрасли. Мы продолжим внедрение этой прорывной технологии, которая поднимет стандарты металлургии на новый уровень», – подчеркнул Директор проекта «Электролизер с инертными анодами» «РУСАЛ ИТЦ» Александр Гусев.

Промышленное внедрение технологии инертных анодов позволит РУСАЛу сохранить лидерство в области «зеленого» производства и укрепить на международных рынках свои позиции ведущего производителя первичного алюминия с низким углеродным следом.

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РУСАЛ
РУСАЛ – ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом. Для выпуска более 90% алюминия компании используется электроэнергия из возобновляемых источников, а внедрение инновационных и энергосберегающих технологий позволяет снижать выбросы парниковых газов на всех производственных этапах. Это позволило РУСАЛу одному из первых в мире начать производство «зеленого» металла, который компания выпустила на рынок под брендом ALLOW.
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