В Петербурге появится новая улица от Лиговского проспекта до Северного железнодорожного полукольца

В Петербурге готов проект планировки территории (ППТ) для улицы, которая пройдет параллельно железнодорожным путям на юг от Лиговского проспекта. Документ вынесен на общественные обсуждения.

Судя по заданию на проектирование, от Лиговского проспекта пройдет улица протяженностью почти километр. Новая дорога рассчитана на четыре полосы движения, с тротуаром шириной в 2,25 метра.

Подробно изучить параметры ППТ, направить замечания и предложения можно будет с 20 по 29 ноября 2024 года – на эти дни намечена экспозиция градостроительной документации (он будет доступна на сайте КГА).

По данным Генплана, в перспективе эта магистраль должна повернуть на восток и дотянуться до улицы Салова во Фрунзенском районе, пройдя рядом со ст. метро «Волковская». На перекрестке новой дороги и перспективного продолжения Камчатской улицы предусмотрена многоуровневая развязка. В этом районе большой жилой проект реализует ГК «ПИК». Тут же расположен ЖК «Куинджи» от RBI.