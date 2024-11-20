Выбран подрядчик для реконструкции участка Ордынской трассы под Новосибирском

В Новосибирской области выбрали подрядную организацию, которая выполнит реконструкцию участка Ордынской трассы (автодорога «Новосибирск - Кочки - Павлодар») протяженностью 3,2 км. Работы проведут на участке с 15-го по 19-й км около поселков Красный Восток и 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД региона.

В ходе реконструкции «Новосибирскавтодор» расширит указанный отрезок до четырех полос, здесь сделают семь примыканий и четыре остановки (по две с каждой стороны), обустроят тротуары, построят два надземных пешеходных перехода, уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон, устроят полосы для местного проезда с разделительной полосой и барьерным ограждением.

Для комфорта и снижения шума на участке установят шумозащитные экраны типа «Полискрин». Также весь объект будет оборудован светодиодными консольными светильниками для наружного освещения.

Все работы разбиты на десять этапов, их полностью намерены завершить в октябре 2028 года. Стоимость реализации проекта - 1,36 млрд рублей.

Добавим, в 2024 году в Краснозерском районе Новосибирской области отремонтировали более 10,3 км трассы «Новосибирск - Кочки - Павлодар». На 2025 год запланировано обновление 50 км данной дороги: 15 км - в Ордынском районе, 20 км - в Кочковском, 10 км - в Краснозерском, 5 км - в Карасукском.