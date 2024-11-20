Филиал ПАО «Россети» провел диагностику энергообъектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада завершил тепловизионное обследование 900 км магистральных линий электропередачи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Диагностика позволила выявить и устранить дефекты на ранней стадии их возникновения и тем самым повысить надежность электроснабжения населения, промышленных и транспортных предприятий.

Специалисты обследовали энерготранзиты напряжением 220-750 кВ и оборудование 89 распределительных устройств до 750 кВ. Все работы осуществлялись без нарушений и изменений режимов электроснабжения потребителей.

Тепловизионное обследование – один из наиболее эффективных способов контроля технического состояния оборудования ЛЭП и подстанций. За счет регистрации невидимого человеческому глазу инфракрасного излучения он позволяет оператору фиксировать даже минимальное повышение температуры контролируемых объектов. В том числе исследуется состояние контактных соединений, проводов ЛЭП и шин распределительных устройств, маслонаполненного оборудования и других устройств.