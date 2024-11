НИК В3 РНК СИГРЭ в работе фестиваля «Дни науки МГИМО – 2024»

На сайте издания СИГРЭ ELECTRA доступен новый выпуск журнала за октябрь 2024 года. Журнал доступен бесплатно для членов СИГРЭ или по платной подписке для всех желающих. Содержание номера: — Editorial by Konstantin O. Papailiou, new President of CIGRE — Global Connections High Voltage Direct Current Transmission Lines and Impact on Human Health Implementation of the...