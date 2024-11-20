НИК В3 РНК СИГРЭ в работе фестиваля «Дни науки МГИМО – 2024»

13 ноября 2024 года Руководитель НИК В3 РНК СИГРЭ Дмитрий Александрович Воденников и представитель от России в ИК В3 СИГРЭ Юлия Викторовна Жилкина приняли участие в экспертной дискуссии «Вызовы развития студенческих научных обществ: опыт технических и гуманитарных вузов», организованной МГИМО в рамках Фестиваля «Дни науки МГИМО – 2024, приуроченному к 80-летию МГИМО МИД России.

В мероприятии приняли участие кураторы научных объединений и обществ ряда московских вузов (НИУ ВШЭ, МГУ им.М.В.Ломоносова, НИТУ МИСиС, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина).

Д.А. Воденников представил презентацию о деятельности НИК В3 РНК СИГРЭ.

Далее представители НИК В3 РНК СИГРЭ приняли участие в ключевом мероприятии фестиваля: пленарной сессии «Синергия естественных и социогуманитарных наук в эпоху трансформации миропорядка».

Участники дискуссии обсудили такие вопросы как роль высоких технологий в гуманитарных областях, важность взаимодействия технических и гуманитарных сфер, роль науки и технологий в процессе трансформации современного правопорядка и другие, не менее значимые темы.