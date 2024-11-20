«Полиметалл» инвестирует в разработку месторождения в Свердловской области более 1 млрд рублей

20 нояб. 2024, 17:15:11
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Источник:
oblgazeta.ru
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В Свердловской области будет реализован инвестиционный проект в горнодобывающей отрасли стоимостью более 1 млрд рублей. Компания «Полиметаллы Северного Урала» (входит в группу «Полиметалл») и министерство инвестиций и развития Свердловской области подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщили в департаменте информационной политики региона.

Новое соглашение касается разработки месторождения «Галкинское» открытым способом, реализация которого запланирована на 2024–2028 годы. Напомним, что по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе ведется работа над совершенствованием правовой базы для внедрения механизма СЗПК. Благодаря соглашениям инвесторы получают всестороннюю поддержку при запуске новых проектов, включая возмещение затрат на инфраструктуру.

«Проект имеет важное социально-экономическое значение для развития моногорода Карпинск, он обеспечит приток инвестиций для промышленного освоения севера Свердловской области. Сегодня у нас в области действуют семь соглашений о защите и поощрении капиталовложений, по этому показателю Свердловская область абсолютный лидер в России», — сказал министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков.

Общий объем инвестиций по проектам СЗПК в регионе превышает 189 млрд рублей. Соглашения охватывают такие отрасли, как горно-металлургический комплекс, добыча полезных ископаемых, машиностроение, пищевая промышленность и транспорт. Участники СЗПК работают на территории шести муниципалитетов, включая Екатеринбург, Верхнесалдинский, Нижнетуринский, Качканарский, Кушвинский городские округа и городской округ Карпинск.

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