Приглашаем принять участие в Общем собрании (XХIV-й Ассамблее) РНК СИГРЭ
Уведомляем о проведении очередного Общего собрания членов РНК СИГРЭ (Ассамблеи) 20 декабря 2024 года в 16:00 в заочном формате в соответствии с повесткой дня (опросным путем).
Повестка дня:
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№
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Формулировка вопроса
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Основание
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1.
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Об утверждении Заключения Ревизионной комиссии РНК СИГРЭ за 2023 год
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подп. 9.2.9. п. 9.2. ст. 9., п. 13.8. ст. 13. Устава РНК СИГРЭ
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2.
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Об утверждении Финансового отчета РНК СИГРЭ за 2023 год
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подп. 9.2.10. п. 9.2. ст. 9., п. 13.9. ст. 13. Устава РНК СИГРЭ
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3.
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Об определении размера вступительного и ежегодного членских взносов на 2025 год
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подп. 9.2.11. п. 9.2. ст. 9. Устава РНК СИГРЭ
Ознакомление с материалами:
С информацией (материалами) к Ассамблее можно ознакомиться на сайте либо непосредственно: в рабочие дни в период с 20.11.2024 по 20.12.2024 по тел. 8(926)151-20-17, либо по электронной почте cigre@cigre.ru у Закировой Светланы Маратовны.
Голосование:
Голосование осуществляется путем заполнения бюллетеня для голосования по вопросам, включенным в повестку дня XХIV-й Ассамблеи РНК СИГРЭ, и направления его в сканированном виде в формате .pdf по адресу электронной почты cigre@cigre.ru не позднее 16:00 часов (по московскому времени) 20.12.2024, с последующим предоставлением оригинала по адресу: РНК СИГРЭ (ПАО «Россети»), 121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4 (заказным письмом почтой России), РНК СИГРЭ, тел. 8(926)151-20-17.
Согласно Уставу РНК СИГРЭ, при голосовании на Ассамблее голоса распределяются для членов РНК СИГРЭ пропорционально размеру членских взносов.
Коллективному члену со статусом «Ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ» предоставляются дополнительные голоса: по сравнению с обычным количеством голосов, которым располагает член РНК СИГРЭ, его голос увеличивается в 5 (Пять) раз (учитывается в пятикратном размере).
Список членов РНК СИГРЭ, участвующих в голосовании на Ассамблее, утвержден решением Президиума РНК СИГРЭ от 19.11.2024 (Протокол № 32/45).
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса членов РНК СИГРЭ согласно бюллетеням для голосования, поступившим в РНК СИГРЭ не позднее 16:00 часов (по московскому времени) 20.12.2024.
Более подробная информация о повестке дня, материалах к Ассамблее, проектах решений по вопросам повестки дня, организационных вопросах подготовки и проведения Ассамблеи размещена на сайте по ссылке.
Телефоны «горячей линии» для ответов на вопросы и приема замечаний и предложений членов РНК СИГРЭ, связанных с подготовкой к Ассамблее:
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Телефон
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Ф.И.О.
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8(926)151-20-17
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Закирова Светлана Маратовна
Материалы к новости:
- Уведомление о проведении ХХIV-й Ассамблеи РНК СИГРЭ;
- Выписка из протокола заседания Президиума РНК СИГРЭ от 19.11.2024 № 32/45;
- Заключение Ревизионной комиссии РНК СИГРЭ за 2023 год;
- Финансовый отчет РНК СИГРЭ за 2023 год;
- Список членов, участвующих в голосовании на ХХIV-й Ассамблее РНК СИГРЭ;
- Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня.