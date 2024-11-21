Бывшее российско-французское предприятие «Национальные канатные дороги» стало полностью отечественным

«Органик проект», подконтрольный основателю «Васта Дискавери» Сергею Бачину, консолидировал весь бизнес компании «Национальные канатные дороги», пишет издание «Коммерсант». Ранее структура бизнесмена владела 66,7% в НКД, еще 33,3% принадлежали французской Miracle.

«Национальные канатные дороги» существует с 2018 года. Изначально это было российско-французское предприятие: владельцами выступали государственное АО «Кавказ.РФ» (66,7%) и французская Poma Group (33,3%), специализирующаяся на производстве подъемников. НКД участвует в том числе в проекте по строительству канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде, инвестиции в которую оценивались в 5 млрд руб. Сергей Бачин называет главной компетенцией компании проектирование объектов горной инфраструктуры. Это лидер по количеству реализуемых проектов, прошедших госэкспертизу.

В 2022 году доля Poma в НКД перешла Miracle. Выручка в 2023 году сократилась более чем в девять раз, до 246,7 млн руб. Чистый убыток достиг 59,1 млн руб. В Poma и НКД «Коммерсанту» не ответили. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров не исключает, что французская сторона была заинтересована в продаже доли: возможности для ведения ее деятельности сильно ограничены, а убытки росли. Эксперт предполагает, что сделка могла быть фактически безденежной.

В «Кавказ.РФ» изданию сообщили, что с уходом из России зарубежных производителей оборудования его стоимость и сроки поставок выросли. Эти сложности в госкомпании называют фактором, сдерживающим строительство в России курортов.

По текущим проектам «Кавказ.РФ» сотрудничает с «Руслет». Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин предполагает, что развивать параллельный импорт канатных дорог непросто из-за ограниченного числа производителей и потребителей продукции.