Около двух километров новых дорог появится в Коммунарке

Целиком будет реконструирована Красулинская улица, а также построено около 800 метров Проектируемого проезда № 8400.

В районе Коммунарка Новомосковского административного округа утвержден проект планировки территории, по которому построят и реконструируют дороги вблизи станции метро «Саларьево». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проектируемые и восстанавливаемые дороги обеспечат дополнительную транспортную связь от улицы Адмирала Корнилова до станции метро “Саларьево” без выезда на Киевское шоссе. Специалисты также учтут потребности в дорожной инфраструктуре будущих жителей многоквартирного ЖК “1-й Саларьевский”. Всего в рамках проекта предполагается проложить и реконструировать около двух километров дорог. Целиком будет реконструирована Красулинская улица протяженностью более 900 метров, а также построено около 800 метров Проектируемого проезда № 8400», — рассказал Владимир Ефимов.

На участке Красулинской улицы от улицы Адмирала Корнилова до Проектируемого проезда № 8400 организуют двустороннее движение по одной полосе в каждом направлении с устройством дополнительных полос в местах перестроений. Дальше, до улицы Саларьевский Спуск, движение будет односторонним.

«Для удобства и безопасности пешеходов обустроят регулируемые переходы и тротуары, в том числе вдоль съезда на Киевское шоссе. Это позволит сформировать безопасную связь как для жителей существующей, так и реализуемой в настоящее время застройки», — добавила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура).

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки дорог рядом со станцией метро «Саларьево» в районе Коммунарка.