RusCable Live - Разрыв шаблонов кабельного бизнеса. Порвали кабель и ломают рынок! Эфир 22.11.24

час назад
206
Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Кабельный рынок в жестком разрыве. Волна неплатежей и сокращения заказов продолжает накрывать рынок. Судя по всему в ближайшее время ландшафт рынка сильно изменится. Информация о трудностях у одного крупного электротехнического дистрибьютора уже перешла из разговоров в стадию реальных судебных процессов. Неужели это начало конца? Или все-таки кто-то сможет поставить муфту на разорванный кабельный рынок? Поговорим на темы разрывов на кабельном рынке в RusCable Live.

Темы выпуска:

  • Слухи и реальность вокруг Минимакса. Закрытие филиалов и судебные иски. Кому должен дистрибьютор?
  • УНКОМТЕХ — кабельный холдинг на МФЭС в Крокусе. Как увязать все отрасли и диверсифицироваться.
  • А Агрокабель-то ненастоящий! Как получилось, что в маленькой Окуловке действует сразу 2 завода? Или все-таки один?
  • Минпромторг настойчиво рекомендует "Честный знак". Темные паттерны убеждения производителей
  • Порвали кабель и опустились на самое дно! Международный терроризм на подводных кабелях.
  • Сезон сертификации INTI.S. О пользе "спецстандартов" и лицензировании кабельного бизнеса
  • Двойной смысл локализации в ноябрьском номере RusCable Insider!
  • EL-комитетное шествие. Дайджест событий по борьбе с фальфисикатом и контрафактом на кабельном рынке.

Инспекция по соцсетям:

  • Ничего святого. Очень странная реклама Ягуара в стиле кабельного завода "ИНКАБ". Наверное для таких как они.
  • Все болеем за Акрон! Даже конкуренты болеют за Акрон! 
  • Что задумал "Промрукав"?
  • Гигафабрика "Росатома". Электромобили все-таки нужны?
  • Не токсичный FLEXICORE!
  • Раньше были узбеки, а теперь электротатары!

Интернет-радар:

Взлом сотрудников и вымогательство! Не переводите деньги!

Премьера в прямом эфире!

Новое шоу "Pro Завод" в эфире RusCable Live и на Vision вместе с КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

Трансляция пройдет на платформе Vision. Подключайтесь к эфиру в 11:00 по Мск! 

Запись и подкаст будут доступны после окончания эфира на платформе Vision и на Kabel.FM

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru!
Больше 4620+ подписчиков уже с нами! Видео о кабельном бизнесе, шоу и прямые эфиры каждую неделю!

Подписаться на канал
RusCable Insider Digest в 2025 году: интерактивный формат, новые темы и приглашение к сотрудничеству
20 нояб. 2024, 15:31:48
Журнал RusCable Insider Digest, входящий в медиахолдинг «РусКабель», продолжит радовать читателей в 2025 году ежемесячными выпусками. Мы остаемся верны своей концепции – каждый номер будет посвящен одной ключевой теме, что позволяет глубже раскрывать актуальные вопросы рынка кабелей, электротехники и энергетики.   В дополнение к ежемесячным номерам нас ждут специальные вы...
Двойной смысл локализации, кабельщики внутри себя и эффект масштаба. RusCable Insider за ноябрь 2024
18 нояб. 2024, 21:19:07
Слово "локализация" в кабельном бизнесе теперь имеет двойной смысл. Да, у нас есть классные разработки и передовые решения. Да, мы осваиваем новые для рынка марки кабеля. Да, мы разрабатываем и внедряем новые материалы. Но все теперь происходит "локально". У нашего бизнеса новое "локальное" мышление и даже сравнение с мировыми игроками по эффективности с поправкой на...
Форум, который объединяет экспертов отрасли
18 нояб. 2024, 10:24:44
Форум портала RusCable.Ru — это уникальная площадка, где специалисты кабельной отрасли делятся опытом, помогают коллегам и устанавливают деловые связи. Здесь встречаются кабельщики, технологи, менеджеры по продажам и закупкам, а также новички, стремящиеся узнать больше о профессиональной сфере. Темы, опыт и знания, которые собраны на форуме более чем за 20 лет уникальны.  Разделы п...
RusCable Live - На дне качества. Стандарты изменить нельзя. Эфир 15.11.24
15 нояб. 2024, 09:41:41
На этой неделе на предприятиях по всей стране отмечали День качества. Но как так случилось, что кабельщики оказались на Дне качества не совсем зваными гостями? Почему до сих пор в головах людей живут установки, что кабель — это сплошной фальсификат и контрафакт? Кому это может быть выгодно. Разве это может быть выгодно кабельному бизнесу? Что вообще является критерием качества, почему станда...
Энергетическая стратегия-2050: Расслабляться возможности нет
14 нояб. 2024, 18:10:25
В статье «Энергетическая стратегия-2050: расслабляться возможности нет» обозреватель портала RusCable.Ru анализирует подготовку одного из ключевых документов, над которым сейчас работает Министерство энергетики РФ. В условиях растущей глобальной неопределенности и усложняющихся отношений с западными странами перед Россией стоит задача переосмыслить развитие топливно-энергетич...
RusCable.Ru обновляется: еще больше удобства и функциональности!
13 нояб. 2024, 17:17:37
За 25 лет RusCable.Ru значительно разросся, став настоящей энциклопедией кабельной отрасли. Портал хранит тысячи страниц информации, следит за последними новостями, собрал огромное сообщество пользователей и охватывает все ключевые события в отрасли. Управлять таким масштабом непросто, но мы постоянно оптимизируем и обновляем портал, чтобы пользователям было удобно и приятно находить нужные данные...
Маркировка, опыт и трудное время для кабельного рынка. Итоги заседания секции «Кабели и провода энергетического назначения» Ассоциации «Электрокабель»
12 нояб. 2024, 21:25:52
12 ноября на базе Всероссийского Научно-Исследовательского Института Кабельной Промышленности (ВНИИКП) стартовала работа секции Ассоциации "Электрокабель" "Кабели и провода энергетического назначения". Заседание собрало более 40 участников из 20 различных компаний, которые представили 11 тематических докладов и обсудили актуальные проблемы и перспективы, стоящие перед кабе...
Эксклюзивная акция «Реклама с гарантией» на RusCable.Ru: гарантированный результат для вашего бизнеса!
11 нояб. 2024, 08:31:12
Пришло время вашей компании громко заявить о себе на рынке! Только до 30 ноября 2024 года вы можете воспользоваться нашей эксклюзивной акцией «Реклама с гарантией», которая обеспечивает достижение конкретных результатов. Ваша реклама будет показываться на RusCable.Ru, пока не наберет гарантированное количество переходов. Это реальная возможность для рекламодателей, которым важна именно...
RusCable Live - Актуальная кабельная повесточка . Эфир 8.11.24
07 нояб. 2024, 17:18:38
Какой там Трамп, что там в США, почему подорожало сливочное масло. Кабельщики думают не об этом. У них другие проблемы. Растущая дебиторка, полимерная неразбериха, нехватка кадров и общая неэффективность кабельного бизнеса. А еще проседающий рынок и глобальные тренды потребления, которые явно работают не в пользу классического кабеля. Как жить и работать в этих условиях, а еще развиваться и н...
С января 2025 года изменяются цены на услуги портала RusCable.Ru
07 нояб. 2024, 13:40:07
Уважаемые клиенты и партнёры! Сообщаем вам, что с января 2025 года произойдут изменения в стоимости услуг, предоставляемых порталом RusCable.Ru. Этот шаг связан с необходимостью поддержания высокого уровня сервиса и развития наших возможностей в условиях роста издержек. RusCable.Ru на протяжении 25 лет остается надёжным информационным партнером для компаний электротехнической отрасли. Мы продол...
Реальная эффективность российского кабельного производства. Мы можем проиграть Китаю?
05 нояб. 2024, 17:43:58
После публикации интервью RusCable.Ru с экспертом инкогнито “Отказ от LME, судьба крупных холдингов и общая неэффективность кабельных производств” в адрес редакции стали поступать вопросы и комментарии от представителей кабельного рынка. Кто-то критиковал материал за излишнее нагнетание ситуации, другие соглашались с тем, что эффективность российского кабельного бизнеса, мягк...
Месяц кабельщика, честный знак головного мозга, полимерный «Севкабель» и арт-объекты на действующих заводах. Октябрьский номер журнала RusCable Insider
05 нояб. 2024, 10:05:48
Октябрь — месяц, когда отмечается День работника кабельной промышленности. Ассоциация «Электрокабель» учредила этот праздник в 2008 году, и с тех пор он стал важной традицией в отрасли. В большом октябрьском номере журнала RusCable Insider мы собрали самые яркие новости и события из мира кабельной промышленности, а особое внимание уделили женщинам и девушкам, работающим в этой сф...
RusCable Live - CableGeddon! Кабельгеддон! Ужасы и страшилки кабельного бизнеса. Эфир 1.11.24
01 нояб. 2024, 09:52:35
Нагнетение негативной обстановки на рынке продолжается. С одной стороны у нас укреплений кабельных холдингов, с другой трейдеры, которые давно перешли от дистрибуции и требуют контрибуции с тех, кто хочет продавать в системных каналах. Процентная ставка ЦБ уже 21%, строительство затормозило, а Минпромторг докладывает о росте в 20% к концу года. Чувствуете, что что-то здесь не так? Еще идет обостре...
Поле конкурентной битвы — полимеры. Эксклюзивная статья RusCable Плюс
31 окт. 2024, 20:14:01
Кабельному бизнесу пока везет, что он является относительно частным и с низкой долей консолидации. Основную массу рынка формируют относительно разрозненные потребители и производители. Кто-то годами работает в своей нише, кто-то выводит все новые и новые продукты. Все это нормальное развитие рынка. Именно рынка. Рынок в кабеле пока еще существует, хотя на фоне последних новостей, публикаций и мнен...
RusCable.Ru поздравили с 25-летием на церемонии награждения лучших сотрудников кабельной промышленности
30 окт. 2024, 11:53:54
В октябре, в честь Дня работника кабельной промышленности, состоялась торжественная церемония награждения сотрудников кабельной отрасли, на которой отметили лучших из лучших, и именно здесь портал RusCable.Ru получил теплое поздравление с юбилеем от компании «Москабельмет». Мероприятие, организованное «Москабельмет» и «Ассоциацией Электрокабель» стало знаковы...
Вечные ценности кабельного рынка. Спецвыпуск Insider к 25-летию RusCable.Ru
29 окт. 2024, 10:49:30
Нужно заглянуть в прошлое, чтобы увидеть будущее. В специальном номере RusCable Insider мы сделали максимальный даунгрейд дизайна и интерфейса, чтобы показать вечные ценности RusCable.Ru, его основателя Александра Гусева и команды проекта.  Содержание выпуска: Темы номера: 25 лет кабельному серверу RusCable.Ru. Оригинальный текст о портале и его назначении. Комфорт IT-компаний т...
Неэффективные кабельные холдинги. Большое инкогнито-интервью о том, к чему ведет текущая ситуация на рынке
28 окт. 2024, 08:53:08
Кабельщики замечают, как меняется баланс рынка и происходит постепенная консолидация рынка крупными игроками. Только за последние несколько лет сменили свою прописку предприятия НП “Подольсккабель”, “Агрокабель”, Экспокабель, ТАТКАБЕЛЬ, Кавказкабель, Росскат, Старлинк и многие другие. Параллельно идет открытие новых производств и линий, переезды целых заводов и пересборка р...
Поздравляем с Днем работника кабельной промышленности!
25 окт. 2024, 10:45:52
Дорогие друзья, уважаемые коллеги! От всей команды портала RusCable.Ru поздравляем вас с Днем работника кабельной промышленности! Как главный информационный ресурс отрасли, мы как никто другой понимаем важность и значимость этой профессии. Сегодня сложно представить современный мир без кабеля, который соединяет города, передает информацию и энергию. Но за каждым метром кабеля стоит ваш труд, ва...
RusCable Live — Гордость за профессию. День работника кабельной промышленности. Эфир 25.10.24
25 окт. 2024, 08:20:50
Сегодня кабельщики отмечают свой профессиональный праздник - День работника кабельной промышленности. Кажется, что этот праздник был всегда, но на самом деле это относительно новая традиция, которая появилась в 2008 году по инициативе Ассоциации "Электрокабель". Но разве до этого не было кабельщиков? Их труд не ценили? О том, почему кабельщики — это элита промышленности и чем нам д...
Обновление раздела «Справочник»: теперь с премиальными макетами от RusCable Studio
22 окт. 2024, 15:48:19
Мы с радостью сообщаем, что наш раздел «Справочник» на портале RusCable.Ru стал еще лучше! Теперь все пользователи могут увидеть кабельную продукцию в новом свете благодаря добавлению премиальных 3D макетов, созданных специалистами RusCable Studio. Что изменилось? Теперь в «Справочнике» вся продукция, будь то кабели, арматура или оборудование, будет представлена с...