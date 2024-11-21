RusCable Live - Разрыв шаблонов кабельного бизнеса. Порвали кабель и ломают рынок! Эфир 22.11.24

На этой неделе на предприятиях по всей стране отмечали День качества. Но как так случилось, что кабельщики оказались на Дне качества не совсем зваными гостями? Почему до сих пор в головах людей живут установки, что кабель — это сплошной фальсификат и контрафакт? Кому это может быть выгодно. Разве это может быть выгодно кабельному бизнесу? Что вообще является критерием качества, почему станда...