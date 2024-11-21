RusCable Live - Разрыв шаблонов кабельного бизнеса. Порвали кабель и ломают рынок! Эфир 22.11.24
Кабельный рынок в жестком разрыве. Волна неплатежей и сокращения заказов продолжает накрывать рынок. Судя по всему в ближайшее время ландшафт рынка сильно изменится. Информация о трудностях у одного крупного электротехнического дистрибьютора уже перешла из разговоров в стадию реальных судебных процессов. Неужели это начало конца? Или все-таки кто-то сможет поставить муфту на разорванный кабельный рынок? Поговорим на темы разрывов на кабельном рынке в RusCable Live.
Темы выпуска:
- Слухи и реальность вокруг Минимакса. Закрытие филиалов и судебные иски. Кому должен дистрибьютор?
- УНКОМТЕХ — кабельный холдинг на МФЭС в Крокусе. Как увязать все отрасли и диверсифицироваться.
- А Агрокабель-то ненастоящий! Как получилось, что в маленькой Окуловке действует сразу 2 завода? Или все-таки один?
- Минпромторг настойчиво рекомендует "Честный знак". Темные паттерны убеждения производителей
- Порвали кабель и опустились на самое дно! Международный терроризм на подводных кабелях.
- Сезон сертификации INTI.S. О пользе "спецстандартов" и лицензировании кабельного бизнеса
- Двойной смысл локализации в ноябрьском номере RusCable Insider!
- EL-комитетное шествие. Дайджест событий по борьбе с фальфисикатом и контрафактом на кабельном рынке.
Инспекция по соцсетям:
- Ничего святого. Очень странная реклама Ягуара в стиле кабельного завода "ИНКАБ". Наверное для таких как они.
- Все болеем за Акрон! Даже конкуренты болеют за Акрон!
- Что задумал "Промрукав"?
- Гигафабрика "Росатома". Электромобили все-таки нужны?
- Не токсичный FLEXICORE!
- Раньше были узбеки, а теперь электротатары!
Интернет-радар:
Взлом сотрудников и вымогательство! Не переводите деньги!
Премьера в прямом эфире!
Новое шоу "Pro Завод" в эфире RusCable Live и на Vision вместе с КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
Трансляция пройдет на платформе Vision. Подключайтесь к эфиру в 11:00 по Мск!
Запись и подкаст будут доступны после окончания эфира на платформе Vision и на Kabel.FM