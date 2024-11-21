УНКОМТЕХ примет участие на выставке МФЭС 2024. Выставка пройдет в Москве в период с 03 по 05 декабря 2024 года в МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», в выставочном павильоне №2, в залах №7 и 8. В рамках форума проводится выставка, на которой экспонируются все системные игроки отрасли. УНКОМТЕХ примет участие с большим стендом на котором представит свои решения для электроэнергетического комплекса. Номер стенда компании: В95.



«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» (МФЭС) – мероприятие, объединяющее тысячи специалистов электроэнергетической и электротехнической отраслей, научных экспертов, представителей органов государственной власти, специалистов проектного и строительного направления. Мероприятие, направленное на обсуждение и решение профессиональным сообществом приоритетных задач электросетевого комплекса с целью повышения его надежности и эффективности.

Даты: 03 - 05 декабря 2024 года

Место: Москва, «КРОКУС ЭКСПО», Павильон 2, зал 7

Номер нашего стенда: В95

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