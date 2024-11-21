III Форум будущих технологий пройдёт в Москве 20–21 февраля 2025 года

III Форум будущих технологий (ФБТ) состоится в Москве 20–21 февраля 2025 года в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Об этом сообщил Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров по итогам заседания организационного комитета форума, которое прошло в Доме Правительства Российской Федерации.

Денис Мантуров, как сопредседатель оргкомитета, подчеркнул, что форум вновь объединит на одной площадке ведущих экспертов, учёных, представителей бизнеса и государственных деятелей для обсуждения будущего наукоёмких технологий и передовых научных разработок.

Деловая программа форума в этом году будет сосредоточена на теме новых материалов и химии – одной из национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

«Развитие высокотехнологичных отраслей промышленности невозможно без создания прорывных решений в области материаловедения, без постоянного обновления и поиска материалов с новыми свойствами. Новый национальный проект “Новые материалы и химия„, который сейчас разрабатывает Правительство, будет направлен на поддержание исследований в этой области и создание условий для вывода инновационной продукции на рынок. Экспертное сообщество, которое соберёт Форум будущих технологий, даст профессиональную оценку текущего состояния отрасли, вызовов и перспектив для более точной калибровки положений нацпроекта», – сказал Первый заместитель Председателя Правительства, куратор национального проекта «Новые материалы и химия» Денис Мантуров.

Важность тематического направления ФБТ, посвящённого новым материалам и химии, также подчеркнул Заместитель Председателя Правительства, сопредседатель оргкомитета Дмитрий Чернышенко.

«В июне этого года своим указом Президент определил перечень важнейших наукоёмких технологий. Особое место в этом документе отведено технологиям создания новых материалов и производства малотоннажной химической продукции. Научное обеспечение создания и внедрения таких технологий уже предусмотрено в новом национальном проекте “Новые материалы и химия„. Огромный вклад в это направление вносит и фундаментальная наука. В рамках масштабной программы создания сети научных мегаустановок в следующем году будет введён в эксплуатацию центр коллективного пользования “Сибирский кольцевой источник фотонов„ (ЦКП “СКИФ„). Работа на такой установке позволит с рекордной точностью изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания, в том числе в области химии», – сказал Дмитрий Чернышенко.

По решению оргкомитета официальной площадкой ФБТ станет Центр международной торговли. Оператором форума является фонд «Росконгресс», а соорганизаторами – крупнейшие российские корпорации при поддержке правительства Москвы и курирующего министерства, ежегодно определяемого оргкомитетом. В этом году это Минпромторг России. Советник Президента России и ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ФБТ Антон Кобяков подтвердил, что подготовка идёт полным ходом.

«Главный акцент предполагается сделать на развитии технологий, направленных на повышение качества жизни наших граждан и обеспечение технологического суверенитета нашей страны, в том числе за счёт применения новых материалов и веществ в различных отраслях экономики. Форум будущих технологий в этом году позволит продемонстрировать передовые разработки в области новых материалов и химии – тех областях, которые являются критическими для развития страны и где мы в обязательном порядке должны обладать собственными компетенциями», – подчеркнул Антон Кобяков.

Ожидается не менее 200 спикеров и 2000 участников из 20 стран. В ходе мероприятия запланировано подписание ряда важных для отрасли соглашений. В рамках форума состоятся лекции ведущих учёных по профильным темам, а также неформальные обсуждения молодыми учёными ключевых тенденций развития индустрии. На площадке ФБТ будет работать выставочное пространство технологических достижений крупнейших российских корпораций, наукоёмких предприятий и научных организаций, которые представят отраслевые инновационные проекты и высокотехнологичное оборудование.

«Сегодня есть чёткий перечень, какие именно материалы и технологии нам необходимы, при определении приоритетов нового национального проекта и выработке первоочередных мер поддержки, направлений инвестиций, формирования новых компетенций в области химии и материаловедения», – сказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Для госкорпорации “Росатом„ выступать в качестве соорганизатора форума не только большая честь, но и важная миссия. Мы видим большие перспективы в развитии будущего российской науки в области химии. Сейчас самое подходящее время для инвестиций в научные исследования. Разрабатываемые материалы и технологии должны обеспечить не только технологический суверенитет, но и технологическое лидерство Российской Федерации», – отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Форум позволит составить целостное представление о состоянии научной и производственной базы современных материалов, оценить перспективные производственные стратегии и выработать рекомендации по повышению эффективности мер господдержки. Помимо этого, в течение года связанные с повесткой ФБТ сессии будут интегрированы в крупнейшие мероприятия фонда «Росконгресс»: ПМЭФ, ВЭФ, Конгресс молодых учёных и другие.

Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. Это флагманское событие, на котором представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году ФБТ был посвящён квантовым технологиям и прошёл при поддержке Минцифры России, в 2024 году форум проводился совместно с Минздравом России и был сфокусирован на будущем медицины. Форум будущих технологий проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного в 2022 году указом Президента России Владимира Путина.

Организаторами форума в 2025 году выступят госкорпорация «Росатом», Газпромбанк, правительство Москвы, НИЦ «Курчатовский институт» и Российская академия наук.