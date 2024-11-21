Крупный федеральный девелопер застроит часть намыва в Петербурге

Петербургская компания Element Development договорилась со специализированным застройщиком «Элемент 5,6» (входит в группу «Брусника», которая занимает 9 место в РФ по текущим объемам строительства) о совместном освоении намывной территории в западной части Васильевского острова. Дочерняя структура «Брусники» получила право застройки части участка площадью 1,86 га. Сумма сделки составила 5,6 млрд руб.

Как сообщил Российский аукционный дом (РАД), застройщик из Екатеринбурга заключил договор аренды земли на намыве с правом построить жилой комплекс общей площадью 66 тыс кв. м (711 квартир и 1590 кв. м коммерческих помещений) высотой 19 этажей с паркингом на 380 автомобилей. Арендованный дочерней структурой «Брусники» участок — часть территории площадью 9, 8 га, которую компания Element Development приобрела летом 2024 года у группы «ЛСР» за 18 млрд руб. Здесь можно возвести 340 тыс. кв. м недвижимости, в том числе 160 тыс. кв. м жилья.

РБК Петербург писал о выходе «Бусники» на рынок Петербурга еще в октябре, но тогда стороны официальности не подтверждали договоренности. По прогнозам генерального директора АО «РАД» Андрея Степаненко, результатом этой инвестиционной сделки станет «качественный проект в локации, интересной как с точки зрения цен на недвижимость, так и с точки зрения формирования новой городской среды в одном из исторических районов города».

На прошлой неделе стало известно еще об одном проекте «Брусники» в регионе. Ее дочерняя структура купила у связанного с «Газпромбанкинвестом» ООО «Специализированный застройщик «Норд-Вест Консалт» 25 га в поселке Новоселье в Ломоносовском районе Ленинградской области. В сделку вошли 6 участков площадью около 13 га, где можно построить жилье общей площадью порядка 180 тыс. кв.м, еще три участка — площадью более 5 га — под объекты образования, 0,5 га — под торговлю. Затраты на покупку земли в Новоселье оценили в 4,5 млрд руб.

«Брусника» с октября набирает персонал для работы в петербургском офисе. В компании заявляли РБК Петербург, что планируют завершить формирование команды в регионе до конца 2024 года.

«Брусника» была основана в 2004 году. Штаб-квартира компании находится в Екатеринбурге. Девелопер строит жилье в крупных городах Урала и Сибири; в 2023 году компания вышла на строительный рынок Москвы. По данным Единого ресурса застройщиков, сейчас в стадии строительства у «Брусники» находится 1,25 млн кв. м жилья. По этому показателю девелопер занимает 9 место в РФ. По собственным данным «Брусники», у нее в настоящий момент в работе девять проектов комплексного развития территорий — в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Сургуте и Перми. Их совокупный градостроительный потенциал превышает 1,3 млн кв. м недвижимости. По данным РБК Компании, владелец ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» на 99,01% принадлежит Алексею Круковскому, 0,99% — у «Брусника. Управляющее бюро», бенефициаром которой также является Крутковский.