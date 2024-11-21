Модернизация энергетики Приморья: строительство Артемовской ТЭЦ-2 набирает темпы

Строительство Артемовской ТЭЦ-2, одного из важнейших проектов РусГидро на Дальнем Востоке в рамках государственной программы развития тепловой энергетики, проходит согласно графику. Завершено возведение фундаментов для ключевых сооружений станции, что является важным этапом в создании современного и надежного источника тепло- и электроснабжения.

Энергостроители уже смонтировали колоссальный объем металлоконструкций – порядка 5500 тонн – и завершили фундаменты главного корпуса ТЭЦ, резервуаров топлива, водоподготовительных установок, реммастерской и релейного щита. В настоящее время ведутся работы по фундаментам паротурбинных и газотурбинных установок, а также по монтажу котла-утилизатора и дымовой трубы. На объекте задействовано более 700 человек и 60 единиц спецтехники.

«Мы работаем над тем, чтобы Артемовская ТЭЦ-2 стала образцовым объектом современной энергетики, – отметил заместитель директора филиала «Приморский» АО «УК ГидроОГК» Владимир Васильев. – Использование парогазовой технологии и современного оборудования российского производства гарантирует высокую эффективность и надежность станции».

Завершение строительства Артемовской ТЭЦ-2 мощностью 440 МВт (электрическая) и 456 Гкал/ч (тепловая) обеспечит стабильное энергоснабжение города Артема с населением более 100 тысяч человек, в том числе централизованное теплоснабжение. Проект включает строительство 46 зданий и сооружений на площади 57 гектаров.