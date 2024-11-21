Новый Центральный дом кинематографистов в Москве начнут строить в январе

Проект по реконструкции и строительству нового Центрального дома кинематографистов в Москве стартует в январе 2025 года и продлится до декабря 2029 года, для компенсации затрат инвестора при проведении работ, в проект также включено строительство жилого дома, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"В период с 2025 по 2029 год будет реализован проект реконструкции и нового строительства Центрального дома кинематографистов в Москве (...) В соответствии с графиком реализации проекта Центральный дом кинематографистов работает до 28 января 2025 года (...) Окончание всех работ - декабрь 2029 года", - говорится в сообщении Союза.

Реализация проекта, как уточнили в Союзе, связана с большой степенью износа несущих конструкций и коммуникаций здания, несоответствием залов современным нормативам пожарной и общей безопасности, отсутствием условий для маломобильных граждан, отсутствием грузового лифта.

По словам заместителя председателя Союза кинематографистов Валерий Тонких, в результате реализации проекта Союз получит в собственность более 10 тыс. кв.м площадей, в том числе: обновленный Центральный дом кинематографистов (Дом кино); отреставрированный "Народный дом "Алексеевский", в котором расположен Белый зал, а также комплекс офисных и других помещений. В составе Центрального дома кинематографистов будут работать пять залов для кинопоказов и мероприятий Союза.

При этом, как отмечается в сообщении, "для компенсации затрат инвестора в проект включено строительство жилого дома".

Временно аппарат Союза кинематографистов России будет расположен в районе станции метро "Аэропорт".