Правительство выделило 18,5 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования производителей электроники

Из резервного фонда кабмина будет направлено 18,5 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов производителям электронной техники. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Решение позволит продолжить субсидирование ранее выданных льготных кредитов по ставке до 5% годовых, укрепить финансовую стабильность отрасли и нарастить выпуск современной высокотехнологичной продукции.

С помощью кредитных средств участники отрасли могут приобретать электронную компонентную базу, комплектующие изделия и материалы, необходимые для производства техники. В перечне такой техники – компьютеры, ноутбуки, планшеты, серверы, системы хранения данных, а также телекоммуникационное и офисное оборудование, в том числе принтеры, сканеры, факсы, мобильные и стационарные телефоны.

Максимальный размер кредита составляет 100 млрд рублей. Срок действия кредитного договора – до 5 лет.

Программа льготного кредитования производителей электроники была запущена в марте 2022 года в рамках мер поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления. Программа оказалась востребованной у участников отрасли, и её действие было продлено на последующие годы. В 2023 году на субсидирование льготных кредитов в рамках этой программы было выделено более 6,3 млрд рублей.

Вопрос о выделении финансирования на эти цели в 2024 году был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 21 ноября.

«Такая мера – важная часть решений, принятых по поручению Президента и направленных на совершенствование этой стратегической отрасли», – отметил Михаил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что нужно чутко реагировать на изменения, происходящие в области микроэлектроники, как в рамках обратной связи от предприятий, так и опираясь на динамику прогнозов спроса на их продукцию, а также экспертные оценки Российской академии наук, ведущих учёных и специалистов. Это позволит наиболее эффективно использовать каждый бюджетный рубль и будет способствовать достижению поставленных Президентом целей, обеспечению технологического лидерства России.